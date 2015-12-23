港报社评：退保方案只为扶贫，未来盛产夹心老人--信报12月23日

昨天冬至，人人做冬，因为冬至大过年。不知是不是巧合，政府在昨天冬至之日推出退休保障公众谘询，为期六个月，直至明年6月21日，亦即夏至。由冷飕飕的冬至谘询到热腾腾的夏至，有必要吗？理论上是有必要的，凝聚共识总需要一些时间，可是实际上又似乎多此一举，原因是政府早有既定立场，所谓二择其一，根本只是公关策略。

先看看政府拿出来给市民选择的两个方案，其一名叫＂不论贫富＂，其二称为＂有经济需要＂。＂不论贫富＂方案向所有年满65岁长者每人每月发放3,230元，不设经济审查，人人受惠。

＂有经济需要＂方案的受惠者大幅收窄至符合资产和入息条件的长者，每人每月同样是发放3,230元。对于有经济需要的长者，单身条件是资产不多于8万元，夫妇合计则不多于12.5万元，单身月入限额是7,340元，夫妇为1.183万元。＂有经济需要＂方案是在长者综援、长者生活津贴及生果金之外，再加一层援助。现时有约42万名老人家领取长者生活津贴，当中约六成即25万人资产少于8万元，符合上述申请资格。

争取全民退休保障联席批评政府＂假谘询＂，将两个方案形成对立框架，显示政府一早预设立场，回避落实全民退休保障。政务司司长林郑月娥竟然毫不掩饰地坦然相告︰＂我们是有立场的，我们对不论贫富的原则有保留，因为会令公共财政的可持续性更加严峻，缩窄政府处理其他退休保障项目例如长者医疗、长者长期护理服务的财政空间，压缩其他政策范畴开支，例如教育、交通、基建等，在人口急速老化下，方案迟早入不敷支，一定会加重年轻一代的税务负担，大幅加税甚至开征新税种，削弱香港的竞争力及对外资的吸引力，资源分配欠缺针对性，不能令资源最有效帮助有需要的长者。＂

一言以蔽之，政府从第一天开始已利用强烈倾向性的字眼变相否决了人人受惠的方案，余下来唯一选择是只为扶贫的方案。如果还要深究何谓加重税务负担，政府的推算是必须将薪俸税标准税率增加8.3个百分点，才能应付＂不论贫富＂方案的额外开支，该方案的50年总开支是2.395万亿元。见到如此天文数字，纳税人肯定吓怕，不可能赞成大幅加税来请客吃饭，正中有立场的特区政府下怀。

即使市民＂含泪接受＂＂有经济需要＂方案，申请者的资产不得多于8万元，稍为有一点积蓄的长者相信会喟然长叹，大半生克勤克俭努力工作换回来的棺材本，不但无法终老，反而沦为申请退休保障的绊脚石，实在悲哀得无以复加。那些资产超过8万元却非富裕的长者，可说是＂夹心老人＂，既没有足以安享晚年的丰厚身家，又未穷到符合资格得到政府援助，退休之后的处境俨然是半天吊。这类夹心老人，随着人口老化，未来的日子将会大量涌现。

曾为政府研究退休保障的港大社会工作及社会行政学系荣休教授周永新表示，政府要求市民从两个方案之中选择一个是错误，因为＂有经济需要＂方案无论从任何一个角度看，都是扶贫措施，并非退休保障的发展方向。周教授指出，退休保障可以确保未来50年数以百万长者有稳定可靠收入，是伦理、道德和社会融合问题，但政府代表多次向他的研究团队表明，应集中谈论钱的问题，毋须说感性话。他批评政府未能跟随时代改变，思维落后于客观形势。

退保方案着眼于扶贫，日后盛产夹心老人，所谓谘询，无异于观众预知结局的九流剧本。而即使政府真的只愿推行＂有经济需要＂方案，符合受惠资格长者的资产上限，也必得大幅提高，否则势将难逃凉薄和制造矛盾的指摘。（完）

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