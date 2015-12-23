港报社评：全民退保变长者扶贫，侈言加税吓退老年金--明报12月23日

政府公布退休保障谘询文件，从文件铺陈取向看来，与部分团体和社会人士争取的全民退休保障，并无什么关系；政府在谘询文件显露的取向，只是计划增加对有需要长者提供扶贫措施，如此而已。主持谘询的政务司长林郑月娥说这是回归18年以来，政府首次谘询退休保障，显示本届政府不回避社会问题，云云；不过，政府谘询不等于真正面对问题，若政府把退休保障搞成扶贫扩大版，对香港缺乏全民退休保障有什么意义？社会的深层次矛盾得以纾缓吗？这是政府需要回答的问题。

2013年，政府曾请＂社工之父＂、港大社工及社会行政学系名誉教授周永新率领团队，做全民退休保障研究，团队提交的报告建议实施＂全民老年金＂，由政府注资500亿元，及向劳资双方征收＂薪俸老年税＂，免资产审查向长者每月发放3000元老年金。周永新团队的老年金方案，因为人人有份，确保长者退休后有稳定收入，是真实的全民退休保障。

政府不能回避＂老年金＂方案，总要向周永新团队和社会交代，在谘询文件，政府带有贬意地称老年金方案为＂不论贫富＂方案，一定程度已反映其取态；另外，政府把自己提出来的称为＂有经济需要＂方案，在文件内＂不论贫富＂与＂有经济需要＂并列比对，对市民起着强烈引导效果。事实上，林郑月娥不讳言政府对＂不论贫富＂有保留，认为＂不论贫富＂方案迟早会入不敷支，加重年轻一代的税务负担，而且令公共财政的可持续性更严峻，缩窄政府处理其他退休项目，包括长者医疗和长期护理服务等的财政空间，亦缩窄其他政策范畴的开支。另外，政府认为采用＂不论贫富＂方案，需要大幅加税和开征新税项，削弱香港的竞争力和对外资的吸引力，资源分配亦欠针对性，不能最有效地帮助有需要的长者，云云。

谘询文件列出若采用＂不论贫富＂方案，要较大幅度加税和开征新税种，十分吓人，设若询问市民是否愿意今年增加4.9个百分点薪俸税标准税率，以承担＂不论贫富＂方案的老年金开支，相信绝少人会同意。不过，谘询文件列出的4种加税方案，若同时执行，即是利得税加一点、薪俸税加一点、开征商品及服务税和开征雇主与雇员都要负担的老年税，则财政负担分摊处理，并不侧重在某一阶层或某一类人，则整体社会的接受程度相信会不一样，不过，政府在谘询文件并不打算让市民有更多比较和思考，只是制造加税吓死人的效果，意图使市民先入为主抗拒＂不论贫富＂方案。

另外，政府计算＂不论贫富＂方案的财政负担，可以计算到2064年、即是49年之后要交多少税，这就十分讽刺了。以财政预算案为例，历年来，政府连明年财政收入究竟是多少，都未算准过，收入差额少则算少数百亿元，多则逾千亿元，此外基建工程费用大幅估错，都是白纸黑字的事实。现在，政府以2015年的价格推算数十年后的税率，期间财政收入变动等因素如何呈现出来？因此，政府认为必须大加税才可以负担全民退保，有必要提出更精确数据，否则政府有为了抗拒推行全民退保而笃数之嫌。 政府提出的＂有经济需要＂方案，设有资产上限，单身长者资产不多于8万元，月入不多于7340元，长者夫妇资产不多于12.5万元，月入不多于11830元，审查后合资格长者获发放3230元。单看有资产上限、需要审查和合资格长者的收入，这个方案若冠以＂退休保障＂之名，有移花接木、偷换概念之嫌，因为整个概念和运作实际上就是扶贫，与退休保障沾不上边。

其实，今次谘询由扶贫委员会主持，已经反映政府视为扶助贫穷长者的措施，而非什么退休保障。林郑月娥说本届政府不回避社会问题，不过，怎样是直接面对、怎样是回避，或许政府与市民有不同准则量度，今次谘询，若政府认为已经是回应全民退休保障诉求，那是自欺欺人而已。

探讨全民退休保障，本港前后历经30多年，到上世纪90年代中期本来有机会实施中央公积金制度，不过，因为一些人的政治偏见而选择了强制性公积金，从强积金落实15年以来，与其说是市民退休保障的重要支柱，不如说是受托人、基金经理等人蚕食市民血汗钱的制度，现在市民提起强积金都会咬牙切齿，因为它反映了不公平、不公义的实质。

2012年梁振英在竞选特首之时，对于全民退休保障，曾予人有所憧憬，不过，现在政府提出来的谘询文件，非但不是全民退保、连退休保障也不是，只是倾向于多一项扶贫政策，就此，社会上不少人对于经常说迎难而上的梁振英会感到失望。香港人均GDP超过4万美元，是一个富裕社会，因为缺乏全民退休保障，衍生和堆积了不少深层次矛盾，从谘询文件看来，本届政府不敢碰触这个老大难问题，香港的退休保障不仅将继续落后于发达经济体，连与内地比较也不如了。这是香港人的宿命，十分可悲！（完）

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