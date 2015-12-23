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亚洲 | 2015年 12月 23日 星期三 09:07 BJT

《汇市简讯》美元/日圆滑向一目均衡云区底部，交投清淡

0054GMT：

* 美元/日圆略微承压，因美元遭全线抛售

* 支撑位在日线图一目均衡云区底部水准120.91

* 若跌破120.90，将瞄准昨日地点120.72

* 市场非常淡静，因日本逢假期休市且圣诞节临近(完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 杜明霞)

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