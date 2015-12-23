港报社评：全民退保难持续，照顾应扩大--星岛日报12月23日

扶贫委员会昨日发表有关退休保障的谘询文件，政府表明不倾向实施＂不论贫富＂皆获公帑支付款项的方案，向＂全民＂退保大浇冷水；至于提出的＂有经济需要＂方案，实际运作起来，等如让六成合资格领取长者生活津贴的长者，每月比现时拿多840元。 本港退休保障制度不完善，劳工团体争取全民退休保障多年，希望打工仔退休后，经济上可以安心过着合乎尊严的生活。政府委托退休保障专家周永新研究，研究团队综合考虑了本港经济发展、财政承担能力、市民生活水平等多方面因素，提出毋须入息审查，港人一满65岁就可以获得每月3,230元的老年金，取代现时的长津和生果金。

可是，研究团队无法说服政府长期持续应付老年金开支，谘询文件提出另一个方案与老年金方案并列，把受惠人士大幅收窄，引入比综援宽、比长津紧的资产审查制度，以符合政府把有限公帑用在有需要者身上的原则。受惠人数因而由全港112万长者，大幅缩减至25万基层长者，不再＂全民＂。 全民退保争议最大的地方，是实行起来能否长期持续，而不致竭泽而渔，令后代子孙面对未来政府入不敷支的困境。现时不少退休福利比较好的国家，都面对人口老化令开支大失预算的困境，希腊政府要搞到债务重组，国民要勒紧肚皮过日子，是最差的情况，即使富国如瑞士，交由退休基金打理，最近仍然酝酿大改革，否则这些基金恐怕十年后要破产。 本港同样面对人口急剧老化的问题，政府的长远财政计画工作小组，去年曾经发表报告，推算即使不再增加福利，政府财政在14年内就会出现结构性赤字。为了实施全民退保带来的庞大额外开支，政府需要开源，除非经济环境好到税收大增，否则就要加税，或者在其他方面节流。

现时实施丰厚退休福利的地区，税率往往比香港高得多。香港如果要加税，须突破公众阻力，难若登天，而且加税会削弱香港的竞争力，如果导致资金外流损害经济，库房收入可能因加得减。如果政府靠借贷来应付全民退保需求，长期入不敷支地＂债冚债＂，最后难逃类似希腊的命运。 每个市民有责任规划好自己的退休生活安排，不应完全依靠政府，有经济能力者可透过强积金和自行储蓄投资，为安享晚年作准备。至于生活坎坷需要政府帮助者，政府就有责任帮助他们，享受比现时水平好一点的退休生活。 谘询文件提出的照顾＂有经济需要＂者方案，能够领受的款项比综援少，资格限制比长津严，合资格领取者只占长津领取者六成，显得非常保守，而且令制度更加复杂。当局就算不倾向推行全民保障，在照顾有需要人士方面，仍然可以把受惠范围扩大一点。（完）

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