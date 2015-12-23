港报社评：全民退保难持续，照顾应扩大--星岛日报12月23日

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
扶贫委员会昨日发表有关退休保障的谘询文件，政府表明不倾向实施＂不论贫富＂皆获公帑支付款项的方案，向＂全民＂退保大浇冷水；至于提出的＂有经济需要＂方案，实际运作起来，等如让六成合资格领取长者生活津贴的长者，每月比现时拿多840元。 本港退休保障制度不完善，劳工团体争取全民退休保障多年，希望打工仔退休后，经济上可以安心过着合乎尊严的生活。政府委托退休保障专家周永新研究，研究团队综合考虑了本港经济发展、财政承担能力、市民生活水平等多方面因素，提出毋须入息审查，港人一满65岁就可以获得每月3,230元的老年金，取代现时的长津和生果金。
可是，研究团队无法说服政府长期持续应付老年金开支，谘询文件提出另一个方案与老年金方案并列，把受惠人士大幅收窄，引入比综援宽、比长津紧的资产审查制度，以符合政府把有限公帑用在有需要者身上的原则。受惠人数因而由全港112万长者，大幅缩减至25万基层长者，不再＂全民＂。 全民退保争议最大的地方，是实行起来能否长期持续，而不致竭泽而渔，令后代子孙面对未来政府入不敷支的困境。现时不少退休福利比较好的国家，都面对人口老化令开支大失预算的困境，希腊政府要搞到债务重组，国民要勒紧肚皮过日子，是最差的情况，即使富国如瑞士，交由退休基金打理，最近仍然酝酿大改革，否则这些基金恐怕十年后要破产。 本港同样面对人口急剧老化的问题，政府的长远财政计画工作小组，去年曾经发表报告，推算即使不再增加福利，政府财政在14年内就会出现结构性赤字。为了实施全民退保带来的庞大额外开支，政府需要开源，除非经济环境好到税收大增，否则就要加税，或者在其他方面节流。
现时实施丰厚退休福利的地区，税率往往比香港高得多。香港如果要加税，须突破公众阻力，难若登天，而且加税会削弱香港的竞争力，如果导致资金外流损害经济，库房收入可能因加得减。如果政府靠借贷来应付全民退保需求，长期入不敷支地＂债冚债＂，最后难逃类似希腊的命运。 每个市民有责任规划好自己的退休生活安排，不应完全依靠政府，有经济能力者可透过强积金和自行储蓄投资，为安享晚年作准备。至于生活坎坷需要政府帮助者，政府就有责任帮助他们，享受比现时水平好一点的退休生活。 谘询文件提出的照顾＂有经济需要＂者方案，能够领受的款项比综援少，资格限制比长津严，合资格领取者只占长津领取者六成，显得非常保守，而且令制度更加复杂。当局就算不倾向推行全民保障，在照顾有需要人士方面，仍然可以把受惠范围扩大一点。（完）
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。