港报社评：退保谘询需要充分表达凝聚共识--文汇报12月23日

扶贫委员会公布退休保障谘询文件，谘询期6个月，就如何改善香港退休保障制度，收集市民意见。如何厘定退休保障方案，政府和社会存在明显分歧，现阶段的讨论焦点，应落在公共财政承受能力与长者保障需要之间如何平衡。既然是一个公众谘询，最重要的是让持份者充分表达意见，收窄歧见，积极寻求共识，不宜立场先行，固执己见，认为唯有自己的方案最可行，其他方案都是假谘询，甚至要杯葛谘询。任何非理性态度，对推进退休保障制度的建立，都无补益。

香港人口加速老化，退休保障问题备受社会关注。此次是回归18年来，特区政府首次就退休保障进行公众谘询，反映本届政府不回避具争议性的社会问题，敢于面对公众、共同探讨。此次政府公布退休保障谘询文件，分为＂不论贫富＂及＂有经济需要＂两个方案。身兼扶贫委员会主席的政务司司长林郑月娥开宗明义表示，两个方案是只供比较，旨在引发讨论，并非政府要＂开价＂与社会讨论，亦不是社会的底线。同时，政府亦坦率表示，政府对任何不顾及经济需要、不论贫富向所有长者提供划一援助的方案有所保留，但认同现行退休保障制度有改善的空间，不希望见到退休保障工作停滞不前。

谘询文件将两个方案的资产审查、财务需要分别罗列出来。＂不论贫富＂方案不设经济审查；＂有经济需要＂方案则设资产上限。值得留意的是，有民间组织强烈要求退保制度必须全民受惠，不应设经济审查制度，认为政府提出要加税来应付退保的财政需求更是恐吓，令市民不想推行全民退保。

落实退休保障，令长者过上有尊严生活，出发点良好，但亦要考虑不设审查、人人受惠的退休保障制度是否有足够的财力支持。公共资源有限，在退休保障上投放资源多了，相应地在教育、医疗等范畴的资源投入就可能压缩，市民是否接受。要落实一个可持续的退休保障制度，钱从何来是不可回避的问题。若要为维持退休保障制度而大幅增加税收，会否影响香港的竞争力，市民尤其是未来的年轻人是否愿意承担，更需要经过社会广泛讨论。这正是就退休保障谘询的意义所在。

＂老有所养、老有所依、老有所为＂是本港社会的共同理想和美好愿景，退休保障已成为香港一个最迫切的社会议题。过去多年，社会上一直为香港最适合采用哪一种退休保障制度而争辩不休。如今政府终于正式展开谘询，但摆在面前的现实困难和分歧不容低估，恐怕不是一年半载的谘询就能达成共识。政府和社会各界应该心平气和参与讨论，而非先入为主，认为唯有自己的意见最可行，坚持＂舍我其谁＂的心态，只会令谘询僵持，最终令落实退休保障寸步难行。虽然经过谘询或未必能得出共识，但只要各方能真诚、科学地就退休保障制度提出不同意见，集思广益，就能找到一个相对比较能被各方接受的主流方案。（完）

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