《全球汇市》美元小跌，美国经济数据好坏不一难以提供市场指引

从好的方面来看，第三季核心个人消费支出(PCE)物价指数终值为增长1.4%，略高于预估的上升1.3%。该数据也是美联储青睐的国内核心通胀指标。

在美联储上周一如外界普遍预期升息后，市场焦点已转向该央行未来政策的前景上。周五进行的路透调查预期，美联储将于明年3月再度升息，但此后的加息步伐可能更加和缓，而且令人失望的数据可能令进一步政策紧缩的预期降温。

美元兑日圆 微跌约0.1%报121.01日圆，远低于上周五高点123.49，且距离周二触及的一周低位120.72不远。

欧元兑美元 亦小跌0.1%至1.0951美元，回吐本周稍早受空头回补推动而录得的部分涨幅。尽管西班牙周末大选结果各党均不过半，经济改革前景蒙上阴影，但未阻碍欧元上涨。

澳元兑美元 微跌至0.7229美元，再次跌向上周四触及的一个月低点0.7097。

澳元今年亦下跌逾11%，基本上是由美国与澳洲的利率前景差异造成。

新西兰元兑美元 近持平于0.6806。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0947 1.0954 -0.06 -9.51 1.2097

美元/日圆 121.01 121.05 -0.03 1.30 119.68

欧元/日圆 132.47 132.60 -0.10 -8.78 144.78

美元/瑞郎 0.9878 0.9866 0.12 -0.63 0.9941

英镑/美元 1.4824 1.4824 0.00 -4.81 1.5573

美元/加元 1.3919 1.3918 0.01 19.81 1.1618

澳元/美元 0.7232 0.7234 -0.03 -11.46 0.8168

新西兰元/美元 0.6813 0.6800 0.19 -12.62 0.7797

澳元/日圆 87.510 87.570 -0.07 -10.46 97.750

新西兰元/日圆 82.440 82.310 0.16 -11.83 93.310

英镑/日圆 179.39 179.44 -0.03 -3.47 186.38

澳元/新西兰元 1.0613 1.0619 -0.06 1.38 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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