建信期货：中国期指持仓小幅回升，主力以减多增空为主

以下内容节选自12月23日的《期货日报》：

继周一大涨后，昨日股市在前高附近偏强调整，早盘上证指数一度下跌超过0.7%，但午后逐步回升并翻红，部分蓝筹股回落调整，而中小股票持续活跃，上证50指数下跌0.16%，沪深300指数与中证500指数分别上涨0.28%、0.87%。期指总持仓连续第二天回升，贴水幅度小幅收窄。IF四份合约合计增仓145手至34290手，IH四份合约合计减仓228手至14916手，IC四份合约合计增仓218手至14972手。

周二，前十名席位在IF1601合约上共持有多单15606手，持有空单15240手，主力净多持仓量为366手，较前一交易日减少292手。多头方面，永安期货与兴证期货席位分别减仓112手、46手；空头方面，海通期货席位加仓296手而中信期货席位减仓91手。总体上看，主力以减多增空为主。(完)

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