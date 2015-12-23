光大期货：涨势难续，沪钢将回归基本面

近日，螺纹钢持续大幅扩仓且创下单日千万手的天量成交，显示多空双方博弈加剧。尤其是螺纹钢近月合约持仓依然巨大，而空方仓单组织不力，一度出现了久违的涨停行情。不过，主力1605合约仍显谨慎，随着行情得到修复，后市沪钢将重回基本面。我们认为，春节前后，下游需求停滞将令市场继续承压，沪钢反弹难以为继，可背靠1750—1800元/吨区间逢高抛空。