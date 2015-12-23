版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 23日 星期三 09:26 BJT

光大期货：涨势难续，沪钢将回归基本面

以下内容节选自12月23日的《期货日报》：

近日，螺纹钢持续大幅扩仓且创下单日千万手的天量成交，显示多空双方博弈加剧。尤其是螺纹钢近月合约持仓依然巨大，而空方仓单组织不力，一度出现了久违的涨停行情。不过，主力1605合约仍显谨慎，随着行情得到修复，后市沪钢将重回基本面。我们认为，春节前后，下游需求停滞将令市场继续承压，沪钢反弹难以为继，可背靠1750—1800元/吨区间逢高抛空。

　　目前行业资金普遍紧张，无论是钢厂还是贸易商，去库存意愿仍然强烈。随着北方地区停止施工、需求趋于停滞，整体库存有望止降回升，后期销售压力不断向钢厂转移，或迫使钢厂再度降价。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐