光大期货：涨势难续，沪钢将回归基本面

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下内容节选自12月23日的《期货日报》：
近日，螺纹钢持续大幅扩仓且创下单日千万手的天量成交，显示多空双方博弈加剧。尤其是螺纹钢近月合约持仓依然巨大，而空方仓单组织不力，一度出现了久违的涨停行情。不过，主力1605合约仍显谨慎，随着行情得到修复，后市沪钢将重回基本面。我们认为，春节前后，下游需求停滞将令市场继续承压，沪钢反弹难以为继，可背靠1750—1800元/吨区间逢高抛空。
目前行业资金普遍紧张，无论是钢厂还是贸易商，去库存意愿仍然强烈。随着北方地区停止施工、需求趋于停滞，整体库存有望止降回升，后期销售压力不断向钢厂转移，或迫使钢厂再度降价。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选