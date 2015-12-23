格林大华期货：备货行情悄然启动，大连豆粕春节前料强劲反弹

以下内容节选自12月23日的《期货日报》：

近期，受美联储加息靴子落地和人民币贬值预期增强的双重因素共振，资金涌入跌幅巨大的大宗商品，连豆粕主力1605合约有效突破前期振荡区间上沿。随着节前贸易商备货的介入，预计豆粕将在春节前出现一波强劲反弹。

虽然豆粕市场供需面未发生实质性的改变，这注定豆粕长期将保持弱势格局，但是鉴于资金面较为强劲以及美联储加息靴子落地，预计春节前豆粕将会有一波比较可观的反弹。操作上，建议多单可继续持有，贸易商可积极点价1月豆粕的销售合同。(完)

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