格林大华期货：备货行情悄然启动，大连豆粕春节前料强劲反弹

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下内容节选自12月23日的《期货日报》：
近期，受美联储加息靴子落地和人民币贬值预期增强的双重因素共振，资金涌入跌幅巨大的大宗商品，连豆粕主力1605合约有效突破前期振荡区间上沿。随着节前贸易商备货的介入，预计豆粕将在春节前出现一波强劲反弹。
虽然豆粕市场供需面未发生实质性的改变，这注定豆粕长期将保持弱势格局，但是鉴于资金面较为强劲以及美联储加息靴子落地，预计春节前豆粕将会有一波比较可观的反弹。操作上，建议多单可继续持有，贸易商可积极点价1月豆粕的销售合同。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选