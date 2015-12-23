期货日报：郑棉抛压仍较重，反弹相对乏力

近期，郑棉1605合约呈现振荡反弹走势，但重心抬高幅度较小，并且近日成交量明显萎缩，持仓量也略有下降，说明郑棉在反弹过程中无增量资金介入，反弹相对乏力。笔者认为，上方各中期均线将会对郑棉期价构成压制，强弱指标RSI目前仅处在中性值50附近，说明近期反弹力量比较弱，反弹过程中仍明显遭遇空头抛压。