期货日报：郑棉抛压仍较重，反弹相对乏力

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下内容节选自12月23日的《期货日报》：
近期，郑棉1605合约呈现振荡反弹走势，但重心抬高幅度较小，并且近日成交量明显萎缩，持仓量也略有下降，说明郑棉在反弹过程中无增量资金介入，反弹相对乏力。笔者认为，上方各中期均线将会对郑棉期价构成压制，强弱指标RSI目前仅处在中性值50附近，说明近期反弹力量比较弱，反弹过程中仍明显遭遇空头抛压。
操作上，建议背靠11700元/吨抛空，以11800元/吨为止损位，短期目标位在11400元/吨。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选