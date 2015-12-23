中大期货：沪胶本轮反弹高度有限

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下内容节选自12月23日的《期货日报》：
沪胶主力1605合约期价在11月底跌破万元后，近期逐渐企稳，本周反弹幅度加大。但笔者认为天胶供给过剩格局仍未改变，需求受制于国内经济形势的影响难有大幅提振，后市天胶超跌反弹高度将受限。
整体而言，天胶供给端大幅减产的可能性不大，而且消费端疲软仍难改变。如果宏观经济方面没有出现重大利好，即使到了东南亚天胶停割期，沪胶也难有大幅反弹的基础，由引预计沪胶本轮反弹高度有限。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选