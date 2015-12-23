中大期货：沪胶本轮反弹高度有限

以下内容节选自12月23日的《期货日报》：

沪胶主力1605合约期价在11月底跌破万元后，近期逐渐企稳，本周反弹幅度加大。但笔者认为天胶供给过剩格局仍未改变，需求受制于国内经济形势的影响难有大幅提振，后市天胶超跌反弹高度将受限。

整体而言，天胶供给端大幅减产的可能性不大，而且消费端疲软仍难改变。如果宏观经济方面没有出现重大利好，即使到了东南亚天胶停割期，沪胶也难有大幅反弹的基础，由引预计沪胶本轮反弹高度有限。(完)

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