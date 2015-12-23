宝城期货：大连焦煤期价继续上涨动力匮乏

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下内容节选自12月23日的《期货日报》：
近期，国内黑色系期货品种集体转入快速拉涨模式。其中，焦煤主力1605合约近两个交易日劲升5%，逼近550元/吨，并创两个月来新高。不过，眼下市场需要面对中澳进口零关税后的外部焦煤供给压力，还要面对钢市不断压缩产能以及冬季需求疲弱因素困扰，预计后期焦煤期价继续上涨的动力匮乏。
整体来看，明年国内煤炭行业将加快脚步实现去产能、去库存，这有利于产业格局调整，助力焦煤价格中长期回升。不过，就眼下而言，市场需要面对中澳进口零关税后的外部焦煤供给压力，同时还要观察钢材价格反弹能否良性传导至焦煤市场。在钢厂以减产为原动力的推涨行情下，笔者担忧此举既会削弱焦煤原料需求，又无法顺利带动焦煤价格跟涨，所以焦煤后期涨势动力不足。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选