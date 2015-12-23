《香港重要政经日程》--12月23日-1月1日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
================== 今日重要政经消息=================
12月23日（周三）
-- 中盈盛达融资担保 首日挂牌。
-- 郑州银行 首日挂牌。
-- 星谦化工 公布年度业绩。
-- 奥思集团 公布年度业绩。
================== 近期重要政经消息=================
12月24日（周四）
-- TCL通讯科技 股东特别大会。
-- 港股半日市。
-- 沪股通暂停。
--10:00 比亚迪电子 在中国举行股东特别大会。
12月25日（周五）
-- 圣诞节假期休市。
-- 沪股通暂停。
12月28日（周一）
-- 公布11月份进出口数字。
-- 天喔国际 股东特别大会。
-- 华融金控 公布中期业绩。
12月29日（周二）
-- 承达集团 首日挂牌。
-- 东阳光药 首日挂牌。
-- 大众金融 公布中期业绩。
-- 黄河实业 公布中期业绩。
--11:00 阿里影业 股东特别大会。
--14:00 金鹰商贸 股东特别大会。
12月30日（周三）
-- 弘业期货 首日挂牌。
-- 新特能源 首日挂牌。
-- 金斯瑞生物科技 首日挂牌。
12月31日（周四）
-- 港股半日市。
-- 天然乳品 公布末期业绩。
* 1月1日（周五）
-- 元旦日假期。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选