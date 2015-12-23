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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 07:14 BJT

****主要国家经济指标预测--12月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       预估值      前值
    
    12月24日(四)
    0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数         11月         --     45,437
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)          12月19日当周       27.0       27.1
                               四周均值(万人)                       --      27.05
                   续请失业金人数(万人)        12月12日当周      221.0      223.8
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                  11月      -2.4%      -2.4%
             所有家庭支出(较前月)                                -0.3%      -0.7%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   11月       持平      -0.1%
             全国整体CPI                                            --      +0.3%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               12月      +0.1%       持平
             东京地区整体CPI                                        --      +0.2%
    2330 日本求才求职比                                11月       1.25       1.24
             失业率                                               3.2%       3.1%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                      前周         --  买超3,194
             外资投资日本股票(亿日圆)                               --  卖超4,880
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
        
    12月23日(三)
    0745 法国消费者支出(较前月)                        11月      -1.1%     +0.1%
    0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季)         第三季修正值      +0.3%     +0.3%
    0800 瑞士KOF领先指标                               12月       96.6      99.1
    0900 意大利经季节调整工业订单(较前月)              10月      +4.6%       -- 
               未经季节调整工业订单(较上年同期)                  +2.2%       -- 
    0900 意大利经季节调整工业销售(较前月)              10月      +2.0%       --
               未经季节调整工业销售(较上年同期)                  +1.6%       --
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第三季终值      +0.4%     +0.5% 
                              (较上年同期)                       +2.1%     +2.3% 
    0930 英国企业投资(较前季)                    第三季终值      +2.2%       -- 
                      (较上年同期)                               +5.8%       -- 
    0930 英国经常帐收支(亿英镑)                  第三季终值 赤字174.57   赤字215 
    1000 意大利经季节调整零售销售(较前月)              10月      -0.3%       -- 
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                  +1.8%       -- 
     --  美国建筑许可年率(万户)                  11月修正值      128.2       -- 
             建筑许可(较前月)                                   +10.4%       -- 
    1330 美国实质个人支出(较前月)                      11月      +0.3%       -- 
             个人所得(较前月)                                    +0.3%     +0.2% 
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)               +0.1%     +0.1%
                                      (较上年同期)               +1.3%       -- 
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                    持平       -- 
                                  (较上年同期)                   +0.4%       -- 
    1330 美国耐久财订单                                11月       持平     -0.6% 
             扣除运输的耐久财订单                                -0.1%      持平
             扣除国防的耐久财订单                                -1.5%     -0.2%
             扣除飞机的非国防资本财订单                          -0.4%     -0.1%
    1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)               10月       持平     +0.2%
    1330 加拿大零售销售(较前月)                        10月      +0.1%     +0.4% 
    1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数         12月终值       92.6      92.0 
                                  现况指数                       108.1     106.5 
                                  预期指数                        82.7      82.0 
    1500 美国新屋销售年率(万户)                        11月         49      50.5 
             新屋销售(较前月)                                    +4.3%     +2.0% 
    1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值             11月      +1.6%       -- 
    2100 韩国消费者信心指数 　　　　　　　　　　　　 　12月　　　　103       --  
    (完)

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