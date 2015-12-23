主要国家经济指标预测--12月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月24日(四) 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数 11月 -- 45,437 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月19日当周 27.0 27.1 四周均值(万人) -- 27.05 续请失业金人数(万人) 12月12日当周 221.0 223.8 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 11月 -2.4% -2.4% 所有家庭支出(较前月) -0.3% -0.7% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月 持平 -0.1% 全国整体CPI -- +0.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 12月 +0.1% 持平 东京地区整体CPI -- +0.2% 2330 日本求才求职比 11月 1.25 1.24 失业率 3.2% 3.1% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,194 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,880 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月23日(三) 0745 法国消费者支出(较前月) 11月 -1.1% +0.1% 0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.3% +0.3% 0800 瑞士KOF领先指标 12月 96.6 99.1 0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 10月 +4.6% -- 未经季节调整工业订单(较上年同期) +2.2% -- 0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 10月 +2.0% -- 未经季节调整工业销售(较上年同期) +1.6% -- 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.4% +0.5% (较上年同期) +2.1% +2.3% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季终值 +2.2% -- (较上年同期) +5.8% -- 0930 英国经常帐收支(亿英镑) 第三季终值 赤字174.57 赤字215 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 -0.3% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) +1.8% -- -- 美国建筑许可年率(万户) 11月修正值 128.2 -- 建筑许可(较前月) +10.4% -- 1330 美国实质个人支出(较前月) 11月 +0.3% -- 个人所得(较前月) +0.3% +0.2% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.3% -- 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) 持平 -- (较上年同期) +0.4% -- 1330 美国耐久财订单 11月 持平 -0.6% 扣除运输的耐久财订单 -0.1% 持平 扣除国防的耐久财订单 -1.5% -0.2% 扣除飞机的非国防资本财订单 -0.4% -0.1% 1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 10月 持平 +0.2% 1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 +0.1% +0.4% 1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 12月终值 92.6 92.0 现况指数 108.1 106.5 预期指数 82.7 82.0 1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 49 50.5 新屋销售(较前月) +4.3% +2.0% 1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 11月 +1.6% -- 2100 韩国消费者信心指数 12月 103 -- (完)