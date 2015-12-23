新加坡个股：来宝集团将农业部门股权全数售予中粮集团，退出农业市场

路透纽约12月23日 - 来宝集团 周二表示，已同意将手中剩余的农业事业49%权益出售给中国国营企业中粮集团旗下中粮国际有限公司，退出农业市场；来宝集团目前正试图削减债务、提高现金流。

这笔7.5亿美元的现金交易完成后，中粮国际将持有中粮来宝农业100%的股权；来宝农业从事的业务涉及玉米、糖、可可及肥料等品种。

这将极大地促进中粮在全球农业市场的布局，有助于同“ABCD”四强展开竞争。ABCD分别指的是Archer Daniels Midland 、邦吉 、嘉吉 以及路易达孚 。中粮最初在2014年4月买下来宝农业51%股权。

这起出售交易将导致来宝集团录得5.46亿美元的非现金亏损。

对于来宝集团而言，该交易有助于公司重新获得投资级信用评等，并恢复投资人信心；此前该公司面临帐务造假指控。

来宝集团周二表示，出售该事业之后，将使其财务指标高过投资级信用评等所需水准。