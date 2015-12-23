新加坡个股：来宝集团将农业部门股权全数售予中粮集团，退出农业市场

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透纽约12月23日 - 来宝集团 周二表示，已同意将手中剩余的农业事业49%权益出售给中国国营企业中粮集团旗下中粮国际有限公司，退出农业市场；来宝集团目前正试图削减债务、提高现金流。
这笔7.5亿美元的现金交易完成后，中粮国际将持有中粮来宝农业100%的股权；来宝农业从事的业务涉及玉米、糖、可可及肥料等品种。
这将极大地促进中粮在全球农业市场的布局，有助于同“ABCD”四强展开竞争。ABCD分别指的是Archer Daniels Midland 、邦吉 、嘉吉 以及路易达孚 。中粮最初在2014年4月买下来宝农业51%股权。
这起出售交易将导致来宝集团录得5.46亿美元的非现金亏损。
对于来宝集团而言，该交易有助于公司重新获得投资级信用评等，并恢复投资人信心；此前该公司面临帐务造假指控。
来宝集团周二表示，出售该事业之后，将使其财务指标高过投资级信用评等所需水准。
这笔交易还需要来宝集团股东及澳洲外资投资审核局(FIRB)的批准，但不需要通过反垄断审查。(完) (编译 张明钧; 审校 郑茵)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选