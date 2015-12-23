金属期市：伦铜因空头获利了结而小涨，但需求不振料遏制后市涨势

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
美国经济第三季成长相当稳健，因强劲的消费者和企业支出抵消了企业消耗过剩库存造成的拖累，在面临重重阻力的情况下，美国经济展现出了十足的韧性。
中国财政部部长楼继伟周二表示，地方政府债务风险在可控制的范围内，尽管部分地方发债仍超出允许的规模。
五名直接涉及季度定价谈判的消息人士表示，部分日本铝买家同意就1-3月当季出货的铝向生产商支付每吨110美元溢价。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/陈宗琦；审校 郑茵/龚芳)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选