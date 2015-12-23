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亚洲 | 2015年 12月 23日 星期三 09:45 BJT

金属期市：伦铜因空头获利了结而小涨，但需求不振料遏制后市涨势

美国经济第三季成长相当稳健，因强劲的消费者和企业支出抵消了企业消耗过剩库存造成的拖累，在面临重重阻力的情况下，美国经济展现出了十足的韧性。

中国财政部部长楼继伟周二表示，地方政府债务风险在可控制的范围内，尽管部分地方发债仍超出允许的规模。

五名直接涉及季度定价谈判的消息人士表示，部分日本铝买家同意就1-3月当季出货的铝向生产商支付每吨110美元溢价。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/陈宗琦；审校 郑茵/龚芳)

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