台湾货币市场：隔拆利率持稳，RP市场利率涨跌互见券商降票券商升

* 大型银行再度暂停拆出，隔拆利率持稳 * 跨月资金情势不明，短票利率居高不下 * 有券商砍RP利率，票券商RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北12月23日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人员表示，因今天有大型银行暂停拆款， 但市场资金需求旺盛，加上各银行操作比较保守，拆款大都以到期续做为主，利率则没有太大变化。 他们指出，月内资金相当充裕，隔拆利率没有太大变化，但跨月资金仍短缺，目前只能少量拆出，〞小小 的、慢慢的跨〞。 〞市场还是有资金需求，目前一周左右的拆款利率下不来。〞一位大型商银资调人员说。 大型银行资调人员指出，今天有较大额的资金异动，因而暂停拆出；另一中型银行资调人员则称，由于近 来短票利率持续于高档，部分银行资金因而用来买票，以提升收益。 本地时间15:14 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.814 33.090 台湾加权股价指数<.TWII 8,315.70 8,292.74 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.233% 0.234% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.210-0.300% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.230-0.380% 0.230-0.400% --两周拆款利率区间 0.250-0.430% 0.240-0.430% **短票利率续于高档** 在短票市场方面，交易员指出，今天大型金融机构没有出来买票，加上大金主暂停拆出，致市场资金略减 ，短票利率居高不下。 但他们表示，下周是今年最后四个交易日，市场资金应不致再趋紧，料明年1月初利率就会回落。 〞今天利率还是很高啊，但下礼拜是最后决战日，资金一定不会紧的啦，否则央行面子往那摆啊？〞一位 大型票券公司交易员说。 但也有票券公司交易员说，对票券商而言，现在利率高低根本不是重点，重点是有没有钱，特别是大型银 行若在拆款市场继续〞关门〞，情况就会变得很恐怖。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票利率月内主要成交在0.37%，上日亦同；跨月与上日水准大 致相同，主要成交在0.42%，部分成交在0.41、0.43%。而60天期、90天期短票利率主要成交在0.43%和0.44%， 上日亦同。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.414%，上日则在0.39 1%；上日区间为0.35-0.43%，前日区间则在0.31-0.45%；上日成交量96.33亿台币，前日54.01亿台币。 今日央行定存单到期金额4,609.5亿台币，发行金额稍晚央行公布。 本周到期央行定存单共7,241.2亿台币，余日分别为：周四1,270.2亿及周五297亿。 拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为507亿台币，累积超额准备为5,734亿台币、加计前期1% 的超额准备达6,573亿台币。 **部分券商大砍RP利率** 债券附买回市场方面，证券商交易员表示，今天投信和寿险资金非常多，在钱多到赶都赶不走的情况下， 只好大砍RP利率，且一口气狂砍5个基点。 〞今天的RP利率一口气下来五个BP，因为我这里钱太多了，只好把利率往下压。〞一位大型券商交易员说 。 但他说，由于市场气氛不是很好，今天虽然大砍利率，但下周就可能会缺钱，所以心情很紧张。 另一大型证商交易员则称，今天资金不算非常充裕，利率维持不变，不敢降低利率的原因是为了安稳度过 年关，预料要到下周待资金情势比较明朗后，到时再视情况适度拉低利率。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.35-0.38%，部分成交在0.30%；上日则在0.35-0.38% ，10天期以上公司债RP主要成交在0.45-0.47%，部分成交于0.40%；上日则为0.45-0.47%，债券附买回成交利 率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。 但在票券公司方面，交易员指出，今天市场资金比较短缺，利率区间因而往上移。 〞今天市场资金状况多缺不一，但整体来说还是偏缺的，利率有上来一点点。〞一位票券公司交易员说。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率微幅上升；短天期公债附买回利率区间落在0.28-0.31%，上 日则在0.28-0.30%；短天期公司债附买回利率区间在0.31-0.34%，上日则在0.31-0.33%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 黄凯)