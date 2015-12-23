《路透晚报》--12月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：发改委称明年困难可能更大，将确保经济运行在合理区间

人民日报引述中国国家发改委主任徐绍史表示，明年中国发展面临的困难可能比今年更大，加强财政、货币、投资、产业、价格等政策衔接配合，形成增加有效需求的叠加放大效应，增强内需拉动力，确保经济运行在合理区间。

--中国经济：遵循供需原则消化房地产库存，须挤房价水分-新华社时评

中国新华社周三发表评论称，经济发展规律表明，房地产高速盲目扩张的老路行不通。遵循市场规律来发展房地产行业，遵循供需原则消化房地产库存，必须挤压房价中的水分，让房价虚火降下来，释放更多消费潜力。

--中国经济：2015年西部大开发新开工30项目，投资逾7,600亿元--发改委

中国国家发改委周三称，2015年国家新开工西部大开发重点工程30项，投资总规模为7,686.52亿元人民币，重点投向西部地区铁路、公路、大型水利枢纽和能源等重大基础设施建设领域。

--中国经济：确保明年在建重大水利工程投资保持在8,000亿元以上--水利部

中国水利部周三表示，明年要加快水利建设步伐，着力提升水利公共产品供给能力和水平，确保明年在建重大水利工程投资规模保持在8,000亿元以上。

--《焦点人物》台湾总统选情落后，国民党阵前换将朱立伦冀力挽狂澜

距离台湾总统大选日仅剩90天时，被外界视为政治精算师的执政国民党主席朱立伦决定亲上战场，面对国民党选情落后企图力挽狂澜。套句他自己的话：人生就像棒球比赛，都会经历挫折，这一场输球没关系，下一场打赢就好了。

【金融】

--中国金融：多家银行私募基金管理人资格被叫停，设立资管子公司料加速

多位银行人士周三向路透确认，此前其所在行获批的私募基金管理人资格备案被叫停。业内人士指出，商业银行获取私募基金牌照主体及获批流程存瑕疵是此次被叫停的主要原因，商业银行未来可在成立子公司的基础上申请私募基金牌照。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》收益率续跌国债更受青睐，年底看多情绪仍高涨

中国银行间市场周三现券收益率继续小幅走低。交易人士表示，宽松流动性支撑下看多情绪仍在，相较之下，国债收益率跌幅稍明显，而不少机构配置户率先为明年“抢筹”，是近期市场维持强势重要因素之一。

--中国信用债：12淮安SMECNII001两企业未备足还债资金，中债信用增进担保

中国江苏淮安集优中小企业集合票据(12淮安SMECNII001)中的两个发行人周三公告，未能按期将应付本息存入专项偿债账户。若二者无法按时足额偿付本息，则由该集合票据的担保人中债信用增进履行代偿责任。

--中国新债：农发行下周一将增发至多500亿元金融债，含一至10年六个期限

中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(28日)在银行间债市招标增发六期固息金融债，总额不超过500亿元人民币，包括一年、两年、三年、五年、七年和10年六个期限。

--新债招标：中国贵州3-10年一般地方债利率较下限上浮14-30bp--业内人士

业内人士周三透露，中国贵州省下午招标的三、五、七及10年期一般地方债，中标利率分别为2.79%、2.99%、3.18%和3.23%，较投标区间下限上浮14个基点(bp)、25bp、25bp和30bp，对应投标倍数1.87倍、1.68倍、1.84倍和1.85倍。

【外汇】

--中国外汇：明年起银行间汇市运行时间延长，进一步引入合格境外主体

中国央行周三表示，自2016年1月4日起，银行间外汇市场交易系统每日运行时间延长至北京时间23:30；同时，人民币汇率中间价及浮动幅度、做市商报价等市场管理制度适用时间相应延长。

--中国汇市：人民币连四日阶梯式小升，交易时间延长料对市场影响有限

人民币兑美元即期周三继续随中间价小升，也是9月底来首现四连升，但 整体升幅非常有限。交易员称，临近年底人民币走势进入相对平稳波动，虽客盘购汇为主，但6.48上方压力较 大，且有大行持续结汇盘支撑，另外部分企业囤积的汇盘亦开始出清，汇价短期料续看稳。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线短端略上浮长端持稳，市场均衡料将持续

中国境内美元/人民币掉期曲线周三短端略上浮而长端持稳。交易员称，人民币贬值预期已经在即期市场消化，目前远掉市场长端主要影响因素是利率平价，而短期利率稳定，远掉市场也将保持平稳。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指冲高回落收跌，受制于上档技术面压力

中国股市沪综指周三冲高回落收跌。分析师指出，今日大盘继续维持震荡走势，午后券商股走强一度带领指数创出四个月来新高，但尾盘出现跳水走势，个股行情则表现为大小盘股票间的“跷跷板”效应。短期市场依旧维持震荡向上的趋势，但面临大箱型上沿位置技术压力，且成交量未见有效放大，短线突破不易。

--中国证券：新三板已暂停PE公司挂牌，意在防范行业风险--消息

三位消息人士周三确认，中国全国中小企业股份转让系统公司（“新三板”）已暂停私募股权投资(PE)公司挂牌，此举估计与监管层在对PE进行进一步规范和“新三板”的定位有关。

--中国并购：今年并购交易达7,263亿美元再创历史新高--汤森路透

据汤森路透最新统计数据，今年已公布的涉及中国企业的并购交易总额同比增长60.7%至7,263亿美元，继去年后再次创下年度交易额新高。其中第四季交易总额同比增四成达1,919亿美元，环比增长19.7%。

--中港证券：至上周五汇丰控股连续14个交易日获内地投资者净买入近42亿港元

据香港联交所的资料显示，截至上周五（18日）为止，欧洲最大银行汇丰控股 0005.HK 连续14个交易日获中国内地投资者净买入接近42亿港元的股份，惟本周开始已停止大规模买入。

--中国基金：万科停牌不减收购战气氛，天弘基金率先调整万科估值方式

近期“宝能系”和安邦保险大举收购中国大型房企万科，后者上周五又紧急停牌，已有基金公司担忧万科基本面变化而影响其估值，天弘基金公司周三率先宣布调整万科估值方式。

--中港个股：万科称对宝能系仍然愿意保留对话的可能

中国大型房地产企业--万科针对宝能系并购最新回应称，万科只是在扞卫其文化，针对的只是宝能系，对保险资本、潮汕商界没有任何敌意，而对宝能系，仍然愿意保留对话的可能。

--中国个股：东方证券明年上半年有望赴港上市，探索海外业务模式

据证券时报周三报导，中国大型券商--东方证券总裁金文忠昨日表示，东方证券有望明年上半年在H股上市，并利用市场化的资本补充机制进一步扩张。

--中港个股：海通证券终止回购股份，因其债券持有人要求额外担保