台湾汇市：台币早盘实质汇价随韩元走升，外资与出口商卖汇

路透台北12月23日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价走升。汇银人士表示，因韩元兑美元走升，且外商银行与出口商卖美元，带动台币走强，不过进口商也趁机承接美元。

他们指出，台股今日上扬也是带动台币升值的原因，不过汇市买卖力道都不强，台北外汇开盘一小时成交量约1.10亿美元，仅昨日的一半。

〞外商银都在帮客户卖美元，出口商也在卖。〞一位银行交易员说。

交易员表示，台币升逾32.800价位后，出口商嫌价位不好而略显观望，进口商也怕美元掉太快，承接态度小心而谨慎，盘中将继续观察台股表现，若涨幅继续扩大，台币可能有进一步升值空间。

台币早盘实质交易区间落在32.777-32.806；上日在32.818-32.867。

本地时间10:10，韩元兑美元 报1,170.5，上日收在1,173.3；台股加权指数 则涨0.64%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘略收敛；目前一个月美元/台币远汇 报32.770/32.860，上日收在32.865。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.700-32.850

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