澳新汇市：新西兰元接近两个月高位，澳元追随其涨势

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
尽管美联储展开政策紧缩路径，但料将以循序渐进的速度前进。
“美联储会议过去后，交易员可能辄平美元多仓，而且接近年底，其他人对建仓也兴趣缺缺，”BNZ资深市场策略师Kymberly Martin表示。
大宗商品价格普遍持稳，以及风险偏好改善，也令新西兰元获得扶助。新西兰11月贸易逆差略小于预期，同样提振新西兰元，尽管截止11月30日的年度贸易逆差为六年半以来最大。
澳元兑美元 从周二低点0.7182美元小涨至0.7237。澳元本周上涨0.7%，部分因为铁矿石价格回升。铁矿石价格.IO62-CNI=SI自触及多年低位后，连续第六日上涨。(完)
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全部现汇报价 (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 龚芳/许娜)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选