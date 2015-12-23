澳新汇市：新西兰元接近两个月高位，澳元追随其涨势

尽管美联储展开政策紧缩路径，但料将以循序渐进的速度前进。

“美联储会议过去后，交易员可能辄平美元多仓，而且接近年底，其他人对建仓也兴趣缺缺，”BNZ资深市场策略师Kymberly Martin表示。

大宗商品价格普遍持稳，以及风险偏好改善，也令新西兰元获得扶助。新西兰11月贸易逆差略小于预期，同样提振新西兰元，尽管截止11月30日的年度贸易逆差为六年半以来最大。

澳元兑美元 从周二低点0.7182美元小涨至0.7237。澳元本周上涨0.7%，部分因为铁矿石价格回升。铁矿石价格.IO62-CNI=SI自触及多年低位后，连续第六日上涨。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价