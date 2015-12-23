韩国财政：韩国计划在2016年上半年用掉58%的预算支出，以提振经济

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透首尔12月23日 - 韩国政府周三表示，计划明年上半年用掉58%的当年预算支出，以刺激疲弱的经济。
“考虑到经济成长缓慢和我们的财政状况，我们明年上半年支出金额将与今年上半年相近，”韩国企划财政部在声明中表示。
该部表示，明年第一季计划用掉29.2%的全年支出预算，以防止消费迟滞。
韩国通常在上半年支出较大部分的全年预算，使政府支出取得最大的经济效果。
韩国明年支出预算为386.4万亿(兆)韩元(3,301.2亿美元)，比今年增加2.9%。(完)
(编译 张涛；审校 龚芳)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选