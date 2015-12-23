韩国财政：韩国计划在2016年上半年用掉58%的预算支出，以提振经济

路透首尔12月23日 - 韩国政府周三表示，计划明年上半年用掉58%的当年预算支出，以刺激疲弱的经济。

“考虑到经济成长缓慢和我们的财政状况，我们明年上半年支出金额将与今年上半年相近，”韩国企划财政部在声明中表示。

该部表示，明年第一季计划用掉29.2%的全年支出预算，以防止消费迟滞。

韩国通常在上半年支出较大部分的全年预算，使政府支出取得最大的经济效果。

韩国明年支出预算为386.4万亿(兆)韩元(3,301.2亿美元)，比今年增加2.9%。(完)