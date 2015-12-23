意大利政经：国会通过2016年预算减税方案，无视欧盟违规警告

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透罗马12月22日 - 意大利国会周二通过总理伦齐(Matteo Renzi)提出的包含减税的2016年预算；欧盟执委会称该预算有违反欧盟财政法规之虞。
预算案是以信任投票的形式在参议院以162票对125票获得通过，且恰好在年底的最后期限前过关。预算案先前已获得众议院批准。
预算案放宽了赤字及削减债务目标，不及先前与欧盟当局达成协议的水准；欧盟对此加以反对，在长期衰退的经济终于复苏之际，意大利应该加快而非放慢整顿财政脚步。
意大利公共债务规模相当于国内生产总值(GDP)的133%，在欧元区内仅次于希腊。
欧盟执委会11月时表示，欧元区内有四个国家的预算可能违反欧盟规定，意大利是其中之一。
欧盟执委会对该预算案的最终判定将延后至5月，在此同时呼吁罗马当局在国会审议期间采取修正行动。然而意大利国会并未收紧预算，反而进一步扩张。(完) (编译 张明钧; 审校 白云)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。