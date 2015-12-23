意大利政经：国会通过2016年预算减税方案，无视欧盟违规警告

路透罗马12月22日 - 意大利国会周二通过总理伦齐(Matteo Renzi)提出的包含减税的2016年预算；欧盟执委会称该预算有违反欧盟财政法规之虞。

预算案是以信任投票的形式在参议院以162票对125票获得通过，且恰好在年底的最后期限前过关。预算案先前已获得众议院批准。

预算案放宽了赤字及削减债务目标，不及先前与欧盟当局达成协议的水准；欧盟对此加以反对，在长期衰退的经济终于复苏之际，意大利应该加快而非放慢整顿财政脚步。

意大利公共债务规模相当于国内生产总值(GDP)的133%，在欧元区内仅次于希腊。

欧盟执委会11月时表示，欧元区内有四个国家的预算可能违反欧盟规定，意大利是其中之一。