版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 23日 星期三 11:24 BJT

韩国央行：总裁称新的通胀目标并非意味着将于近期降息

路透首尔12月23日 - 韩国央行总裁李柱烈周三提出警告，勿将新的通胀目标错误解读为央行将会很快进一步降息，他并维持政策将取决于经济数据表现的立场。

他在与民间专家召开的月度会议上表示，对于如何解读修正后的通胀目标，央行和那些预测将进一步降息的人显然存在“落差”。

韩国央行上周按原定时程做出通胀目标修正，将2016-2018年间消费者通胀率目标设定在2%，今年为止的三年内的通胀目标则为2.5-3.5%。

李柱烈指出，“通胀目标设定在2%，是韩国央行追求在中期、而非短期达成的目标。”

通胀率目标远高于11月的通胀年增率1.0%，部分分析师因而认为新的目标暗示韩国央行将会进一步调降政策利率以提振通胀。(完) (编译 张明钧; 审校 杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐