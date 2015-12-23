韩国央行：总裁称新的通胀目标并非意味着将于近期降息

路透首尔12月23日 - 韩国央行总裁李柱烈周三提出警告，勿将新的通胀目标错误解读为央行将会很快进一步降息，他并维持政策将取决于经济数据表现的立场。

他在与民间专家召开的月度会议上表示，对于如何解读修正后的通胀目标，央行和那些预测将进一步降息的人显然存在“落差”。

韩国央行上周按原定时程做出通胀目标修正，将2016-2018年间消费者通胀率目标设定在2%，今年为止的三年内的通胀目标则为2.5-3.5%。

李柱烈指出，“通胀目标设定在2%，是韩国央行追求在中期、而非短期达成的目标。”