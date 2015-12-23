中国债市动态：现券收益率跌幅收窄，短期料平台整理但债牛基础未变

路透北京12月23日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率跌幅收窄。交易员称，收益率近日大跌后有盘整需求，且正值年末之际机构做多动力有所减退，但明年一季度料仍有行情可期。

他们并表示，近日收益率大跌或与券商和资管类机构抢先布局明年行情有关，因市场普遍认为债牛走势并未结束；但昨日盘中收益率走势反复或预示进一步做多情绪有所犹豫，料在当前平台进行短暂整理。

“这个位置可能会停一停吧，到年底了，没那么大动力了，...感觉这个位置还是会稍微试探一下。”华中一银行交易员称，“说实话这波有点猛，没有任何消息的因素。”

他并表示，年底各机构报告出炉后市场一致认为明年上半年债牛仍将延续，故抢先布局从而引发近日的收益率大跌，“但这波已经又下了20个bp（基点）了，再往下买可能就要想一想了。”

剩余期限近10年的国债150023最新报价 2.88%/2.85%，上日尾盘为2.8750%/2.84%；同期限国开债150218券最新报价 在3.23%/3.1850%，上日尾盘为3.24%/3.19%。

中国财政部部长楼继伟周二表示，要督促地方政府统筹包括债券资金在内的财政预算资金偿还政府存量债务，切实履行偿债责任，必要时可以处置政府资产；并继续发行地方政府债券置换非政府债券形式的政府存量债务，降低地方利息负担。

中央经济工作会议提出，明年主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。同时，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率，稳健的货币政策则要灵活适度，降低融资成本。