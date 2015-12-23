中国货币市场：IPO再启隔夜回购利率续升，押信用债融入仍有难度

路透上海12月23日 - 中国银行间市场周三主要回购利率涨跌互现，隔夜和14天续升，七天稍降。新一轮新股IPO再启，正好又叠加年末因素，不过市场整体供需相对均衡；只是结构性矛盾依旧存在，质押利率债借钱较为容易，而押信用债融入仍有难度。

交易员并指出，年底前财政存款陆续投放，资金供给应有保障，而且央行也会密切关注资金面动向并随时出招。随着IPO影响逐渐减弱，以及机构筹措跨年资金基本到位，流动性年末前料不会有太大波动。

“这次IPO影响感觉比上次大一些，（和年末）因素叠加了；需求感觉还是隔夜大，非隔夜不跨年和跨年的，都有出的，就是价格比较高，”上海一券商交易员称。

华东一银行交易员表示，目前押利率债融资仍很宽松，只是随着年末临近成交价还在逐渐抬升，像隔夜开盘价近两日已基本随行就市，与上日加权收盘价相近，“供给还算充分，只要有利率债还好，反正大行、政策性银行都正常出的。”

她并谈到，近几日财政存款已有在陆续投放，而由于今年以来的宽财政政策导向，年中财政资金已有不少提前释放，因此今年末的投放力度或将弱于往年，不过应仍能对资金面形成有力的补充。

年底前最后一批新股发行的八家企业中，七家网上申购日为周三(23日)，一家为周四(24日)。

早盘交易所回购利率涨幅更为明显，其中隔夜品种收报5.105%，较上日的收市价1.95%涨逾300个基点（bp）。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8906 1.8674 +2.32

七天 2.3133 2.3426 -2.93

14天 2.8866 2.8311 +5.55

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.1050 1.9500 +315.50

七天 3.4100 2.6450 +76.50

14天 3.1200 3.3200 -20.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9000 1.8800 +2.00

七天 2.4000 2.4100 -1.00

14天 2.9300 2.8200 +11.00

Shibor

其中:隔夜 1.9030 1.8750 +2.80

七天 2.3480 2.3420 +0.60

三个月 3.0735 3.0611 +1.24