中国汇市：人民币早盘延续阶梯式小升，年底临近市场难有大波动

* 人民币早盘随中间价小升

* 年底临近市场走稳

* 客盘购汇为主，但6.48上方压力较大

* 交易时间若延长对市场影响有限

路透北京12月23日 - 人民币兑美元即期 周三早盘在中间价指引下小升走稳，延续本周阶梯式小涨趋势。交易员称，临近年底人民币走势进入相对平稳波动，虽客盘购汇为主，但6.48上方压力较大，且有大行持续结汇盘支撑，汇价短期看稳。

他们并指出，美元在海外市场有走弱迹象，离岸CNH 早盘亦现小幅上涨，两地价差略微收窄。临近年底料市场难有大波动，年底企业囤积的结汇盘亦开始出清。

“年底就是维稳了，不会有什么大的波动，很多交易员都休假了。”一外资行交易员表示。

另有股份行交易员称，中国货币交易中心如果将交易时间延长至23：30，短期并不会对汇市产生直接影响，交易量亦不会大幅增加。

“估计晚上五点之后交易就非常清淡了，...中国汇市若延长交易时间之后，目前只有境外少数几家央行可以参与，所以交易充分程度也不好说。”该交易员称。

三位直接了解情况的消息人士周二透露，中国从周三起至12月30日，将就延长在岸人民币交易时间进行模拟测试。

北京时间12:02，人民币兑美元 即期报6.4764元，上日收报6.4788元。今日人民币兑美元中间价 报6.4731元，上日中间价为6.4746元。人民币兑美元即期成交额 为85.07亿美元，上日半日为81.95亿美元。

全球汇市方面，美元周三在亚洲交易时段小幅走低，隔夜公布的数据令人对美国经济看法喜忧参半；本周假日密集，交易员交投减少，主要货币对陷于窄幅波动。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7615元, 上日尾盘为6.763元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5348/6.5354元, 上一交易日尾盘报6.5255元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4765。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。