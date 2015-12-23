中国汇市：人民币早盘延续阶梯式小升，年底临近市场难有大波动

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
* 人民币早盘随中间价小升
* 年底临近市场走稳
* 客盘购汇为主，但6.48上方压力较大
* 交易时间若延长对市场影响有限
路透北京12月23日 - 人民币兑美元即期 周三早盘在中间价指引下小升走稳，延续本周阶梯式小涨趋势。交易员称，临近年底人民币走势进入相对平稳波动，虽客盘购汇为主，但6.48上方压力较大，且有大行持续结汇盘支撑，汇价短期看稳。
他们并指出，美元在海外市场有走弱迹象，离岸CNH 早盘亦现小幅上涨，两地价差略微收窄。临近年底料市场难有大波动，年底企业囤积的结汇盘亦开始出清。
“年底就是维稳了，不会有什么大的波动，很多交易员都休假了。”一外资行交易员表示。
另有股份行交易员称，中国货币交易中心如果将交易时间延长至23：30，短期并不会对汇市产生直接影响，交易量亦不会大幅增加。
“估计晚上五点之后交易就非常清淡了，...中国汇市若延长交易时间之后，目前只有境外少数几家央行可以参与，所以交易充分程度也不好说。”该交易员称。
三位直接了解情况的消息人士周二透露，中国从周三起至12月30日，将就延长在岸人民币交易时间进行模拟测试。
北京时间12:02，人民币兑美元 即期报6.4764元，上日收报6.4788元。今日人民币兑美元中间价 报6.4731元，上日中间价为6.4746元。人民币兑美元即期成交额 为85.07亿美元，上日半日为81.95亿美元。
全球汇市方面，美元周三在亚洲交易时段小幅走低，隔夜公布的数据令人对美国经济看法喜忧参半；本周假日密集，交易员交投减少，主要货币对陷于窄幅波动。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7615元, 上日尾盘为6.763元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5348/6.5354元, 上一交易日尾盘报6.5255元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4765。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完) (发稿 孙琦子; 审校 吴云凌)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选