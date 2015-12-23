中国个股：绿地自有高端酒店品牌落户悉尼，未来将收购国际酒店同行

路透上海12月23日 - 中国最大房地产企业--绿地控股 旗下自主运营高端商务酒店--绿地铂瑞酒店周三在澳大利亚悉尼开业，绿地酒店管理集团成为首家进驻悉尼的中国酒店管理集团。

公司新闻稿称，根据绿地的中期规划，绿地酒店产业将进一步提升酒店经营管理能级，加强自有酒店品牌输出和管理输出，同时积极收购国际知名酒店管理公司，目标成为布局全球的国际知名酒店管理集团。

大消费产业是绿地三大新兴产业之一，而酒店业是大消费产业的重要组成部分。绿地目前建成及在建酒店70余家，拥有各类客房2万余间，资产规模超过250亿元人民币，酒店项目遍及全国20个省市70个城市，以及德国法兰克福、洛杉矶、多伦多、悉尼、韩国济州岛等海外城市，绿地已成为国内最大酒店物业持有商和管理运营商之一。

在酒店管理方面，绿地集团实施自有酒店品牌管理和对外委托管理相结合的双轮驱动模式，拥有奢华酒店品牌“铂瑞”（Primus）和商务品牌“铂骊”（The Qube），并先后与洲际 、万豪 等国际知名酒店管理集团达成战略合作关系。其中绿地自有品牌酒店已分别落户悉尼、法兰克福、上海、南昌等八个国内外主要城市。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)