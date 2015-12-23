中港证券：至上周五汇丰控股连续14个交易日获内地投资者净买入近42亿港元

路透香港12月23日 - 据香港联交所的资料显示，截至上周五（18日）为止，欧洲最大银行汇丰控股 连续14个交易日获中国内地投资者净买入接近42亿港元的股份，惟本周开始已停止大规模买入。

资料显示，踏入12月内地投资者循沪港通南向交易（港股通）渠道大手吸纳汇控的股份，在1-18日期间的14个交易日累计买入41.7亿港元的股份，卖出金额不足1,900万港元，净流入41.5亿港元，但本周开始已见不到资金大规模流入汇控。

这个情况亦发生在工商银行 H股，由12月11日至18日的六个交易日，内地投资者南下买入工行H股金额达18.5亿港元，卖出金额约3,200万港元，净流入18.2亿港元，以每日成交金额计更超越汇控，但本周开始工行再没有出现在港股通十大活跃股份名单之内。

市场人士指出，中国811汇改后，人民币双向波动更为剧烈，内地资金更加积极寻求海外资产配置，因此趁美国上周宣布加息前后作出相应部署。有基金经理亦称，不排除有国内新成立追踪境外指数基金需要建仓，因而大手买入汇控的股份。

沪港通自2014年11月17日开通以来超过一年，内地投资者南下入市偏好于较A股有折让的H股、红筹股以及一些国内知名企业，例如中信银行 、中海油 、港交所 、腾讯 等等，罕有投资外资企业。（完）