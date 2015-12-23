中国信用债：12淮安SMECNII001两企业未备足还债资金，中债信用增进担保

路透上海12月23日 - 中国江苏淮安集优中小企业集合票据(12淮安SMECNII001)中的两个发行人周三公告，未能按期将应付本息存入专项偿债账户。若二者无法按时足额偿付本息，则由该集合票据的担保人中债信用增进履行代偿责任。

12淮安SMECNII001 发行人包括江苏共创人造草坪公司、淮安嘉诚高新化工公司和淮安华尔润化工公司，对应发行金额为1亿元人民币、9,000万元和1.6亿元。本次可能违约的为淮安嘉诚高新化工和淮安华尔润化工，涉及本金2.5亿元。

淮安嘉诚高新化工表示，由于行业低迷、资金链紧张，未按照募集说明书约定，将资金付至偿债专户。到期应付本息金额为9,522万元，截至公告日，专项偿债基金账户余额为5万余元。

淮安华尔润化工阐述的原因包括行业产能过剩和亏损严重，导致资金链紧张。该公司应兑付本息为1.6928亿元。截至公告日，偿债专户余额仅为185.31元。

12淮安SMECNII001于2012年发行，南京银行 为主承销商，发行总金额3.5亿元，票面利率5.80%，期限三年，兑付日为2015年12月28日。中债信用增进投资股份有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

根据约定，在本期票据兑付日前40个自然日以前，各发行人应将不低于当期应付利息额的资金存入各自偿债账户；在兑付日前30个自然日前，应备齐当期应付本金25%和当期利息之和。

在兑付日前20个自然日前，应备齐当期应付本金50%及应付利息；在兑付日15个自然日前，应备齐当期应付75%本金及应付利息；在兑付日10个自然日前，应备齐当期全部应付本金和利息。

近一段时间以来，中国债券市场信用风险事件频繁出现，违约主体也由此前的民营、私企为主，向国企和央企扩散。(完)

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