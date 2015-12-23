台湾股市：连三日小幅收升，临近年末料维持狭幅量缩盘坚格局

兆丰投顾一位不愿具名的主管表示，年底将届市场波动不大，主要还是各外资机构圣诞节休假，令台股难有新格局。预估年底之前涨多者稍微回档，先前跌深的则有机会反弹， 〞就算是下周以后，休假回来，市场也没有太了不起的多空因素。〞

分析师并指出，1月中旬美国企业财报公布，届时也是台湾总统大选，这是影响金融市场的重大变数。若以台湾选举影响来看，目前在野的民进党候选人蔡英文声势看好，若她果真当选总统，股市则可能短线利空出尽而反弹；但中线则要观察蔡英文的两岸政策和经济政策方向。