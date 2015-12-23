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亚洲 | 2015年 12月 23日 星期三 13:51 BJT

台湾股市：连三日小幅收升，临近年末料维持狭幅量缩盘坚格局

路透台北12月23日 - 台湾股市周三连三日小幅收升，盘中窄幅震荡。分析师表示，年底假期在即，外资多休假，台股难有大行情，预料维持狭幅量缩盘坚格局。

台湾加权股价指数 收涨0.28%，至8,315.70点；今日成交初值 为740.69亿台币，上交易日修正后为772.26亿。

兆丰投顾一位不愿具名的主管表示，年底将届市场波动不大，主要还是各外资机构圣诞节休假，令台股难有新格局。预估年底之前涨多者稍微回档，先前跌深的则有机会反弹， 〞就算是下周以后，休假回来，市场也没有太了不起的多空因素。〞

分析师并指出，1月中旬美国企业财报公布，届时也是台湾总统大选，这是影响金融市场的重大变数。若以台湾选举影响来看，目前在野的民进党候选人蔡英文声势看好，若她果真当选总统，股市则可能短线利空出尽而反弹；但中线则要观察蔡英文的两岸政策和经济政策方向。

他们估计，台股明日区间看8,280-8,350点。

本地时间13:36，亚洲主要股市也大都小升，MSCI亚太明晟指数 涨0.64%。（完）

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