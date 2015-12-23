路透基点：立讯精密工业签署2.5亿美元循环信贷，金额高于初始目标

路透香港12月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，深圳上市的电子元件制造商--立讯精密工业股份有限公司已签署一笔2.5亿美元三年期循环信贷，贷款金额高于最初目标2亿美元。

花旗集团为初始的独家牵头行兼簿记行，德国商业银行、卡塔尔国民银行、印度国家银行及台新国际商业银行后来加入，也成为牵头行兼簿记行。

这笔贷款于12月3日签约，最高综合收益为275个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码245个基点，贷款平均期限为2.625年。

立讯精密工业股份有限公司为担保人，旗下全资子公司Lux Precision Ltd为借款人。