路透基点：立讯精密工业签署2.5亿美元循环信贷，金额高于初始目标

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透香港12月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，深圳上市的电子元件制造商--立讯精密工业股份有限公司已签署一笔2.5亿美元三年期循环信贷，贷款金额高于最初目标2亿美元。
花旗集团为初始的独家牵头行兼簿记行，德国商业银行、卡塔尔国民银行、印度国家银行及台新国际商业银行后来加入，也成为牵头行兼簿记行。
这笔贷款于12月3日签约，最高综合收益为275个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码245个基点，贷款平均期限为2.625年。
立讯精密工业股份有限公司为担保人，旗下全资子公司Lux Precision Ltd为借款人。
资金将用于一般企业用途。(完) (编译 汪红英；审校 刘秀红/高琦)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选