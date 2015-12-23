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亚洲 | 2015年 12月 23日 星期三 14:36 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：股市和大宗商品价格得到支撑

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* 欧元/美元跌0.18%，美元/日圆跌0.06%，澳元/美元涨0.08%，新西兰元/美元涨0.21%

* 美元/人民币跌0.03%，美元/坡元涨0.14%，美元/马币(林吉特)涨0.37%，伦铜涨0.96%

* 中国股市沪综指涨0.81%，港股恒生指数涨1.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.72%，美国原油期货涨0.75%，布兰特原油期货涨0.94%

* 消费者和企业支出助力美国第三季成长，11月成屋销售骤降10.5%

* 欧洲市场开盘情况一览：r.reuters.com/dec27t

(完)

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