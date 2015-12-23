《汇市简讯》伦敦盘初：股市和大宗商品价格得到支撑

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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* 欧元/美元跌0.18%，美元/日圆跌0.06%，澳元/美元涨0.08%，新西兰元/美元涨0.21%
* 美元/人民币跌0.03%，美元/坡元涨0.14%，美元/马币(林吉特)涨0.37%，伦铜涨0.96%
* 中国股市沪综指涨0.81%，港股恒生指数涨1.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.72%，美国原油期货涨0.75%，布兰特原油期货涨0.94%
* 消费者和企业支出助力美国第三季成长，11月成屋销售骤降10.5%
* 欧洲市场开盘情况一览：r.reuters.com/dec27t
(完)
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荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选