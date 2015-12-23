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亚洲 | 2015年 12月 23日 星期三 15:56 BJT

台湾债市：五年和10年指标公债殖利率再收历史低位，发债计划有利多头

* 五年和10年券殖利率连二日再收跌
    * 明年首季发债量少，有利多头
    * 104/12期殖利率短期先看在1.010-1.050%

    路透台北12月23日 - 台湾五年和10年指标公债殖利率周三再跌破历史新低。交易员指
出，年底将近虽追价买盘迟疑，但少量买盘续进场令殖利率再微跌；午后公布的发债计划则
有利多头再下一城。
    
    交易员表示，上日美债表现不佳，且年底将届追价的意愿清淡，不过公债仍在多头气势
强劲下，连二日收创历史新低。
    
    〞发行量短缺，殖利率可能向下走。〞一位大型商银交易员说。去年第一季公债预定发
行2,300亿台币，原本市场估计今年的发行量与去年不相上下，但今日公布第一季预定只发
行1,550亿台币。    
        
    只不过，他们也认为，虽然第一季发行量少，不过长线仍须视投资盘的意愿。目前为止
，大型银行值此殖利率低档，未见太积极的动作，处于观望。
    
    五年公债104/13 和10年公债104/12 盘中虽未再创新低，但收
盘仍以0.6098%和1.0302%再创历史低位。
    
    但也有大型商银交易主管认为，大商银的操作上虽不一定在次级市场扫货，但在初市场
〞定期定额〞买进公债，是不少银行的操作策略。因经济前景的预估并不好，估计未来资金
可能无法有效配置，也不排除台湾经济〞日本化〞--公债殖利率料将长期压在低水位。
    
    台湾财政部周三表示，明年第一季将发行1,550亿台币甲类公债，少于市场预期，另将
发行1,300亿台币国库券。而明年首期公债为三年期公债，1月12日标售，金额350亿台币。 
    
    交易员预估，明日五年期104/13殖利率主要交投区间在0.59-0.62%；10年券104/12期看
在1.010-1.050%。  
      
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5  104/13                    -0.02     0.6098%  0.6098-0.6098%       0.5
 10  104/12                    -0.18     1.0302%   1.0295-1.038%      83.5
    注：*表历史新低。
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选             
  30    104/11                      没有成交
  20    104/14                      没有成交
  10    104/12                       1.0302%
   5    104/13                       0.6098%
   3     104/1                      没有成交
   2    104/10                      没有成交
 (完)           

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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