台湾债市：五年和10年指标公债殖利率再收历史低位，发债计划有利多头

* 五年和10年券殖利率连二日再收跌 * 明年首季发债量少，有利多头 * 104/12期殖利率短期先看在1.010-1.050% 路透台北12月23日 - 台湾五年和10年指标公债殖利率周三再跌破历史新低。交易员指 出，年底将近虽追价买盘迟疑，但少量买盘续进场令殖利率再微跌；午后公布的发债计划则 有利多头再下一城。 交易员表示，上日美债表现不佳，且年底将届追价的意愿清淡，不过公债仍在多头气势 强劲下，连二日收创历史新低。 〞发行量短缺，殖利率可能向下走。〞一位大型商银交易员说。去年第一季公债预定发 行2,300亿台币，原本市场估计今年的发行量与去年不相上下，但今日公布第一季预定只发 行1,550亿台币。 只不过，他们也认为，虽然第一季发行量少，不过长线仍须视投资盘的意愿。目前为止 ，大型银行值此殖利率低档，未见太积极的动作，处于观望。 五年公债104/13 和10年公债104/12 盘中虽未再创新低，但收 盘仍以0.6098%和1.0302%再创历史低位。 但也有大型商银交易主管认为，大商银的操作上虽不一定在次级市场扫货，但在初市场 〞定期定额〞买进公债，是不少银行的操作策略。因经济前景的预估并不好，估计未来资金 可能无法有效配置，也不排除台湾经济〞日本化〞--公债殖利率料将长期压在低水位。 台湾财政部周三表示，明年第一季将发行1,550亿台币甲类公债，少于市场预期，另将 发行1,300亿台币国库券。而明年首期公债为三年期公债，1月12日标售，金额350亿台币。 交易员预估，明日五年期104/13殖利率主要交投区间在0.59-0.62%；10年券104/12期看 在1.010-1.050%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.02 0.6098% 0.6098-0.6098% 0.5 10 104/12 -0.18 1.0302% 1.0295-1.038% 83.5 注：*表历史新低。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.0302% 5 104/13 0.6098% 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)