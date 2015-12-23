中国新债：农发行下周一将增发至多500亿元金融债，含一至10年六个期限

路透上海12月23日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(28日)在银行间债市招标增发六期固息金融债，总额不超过500亿元人民币，包括一年、两年、三年、五年、七年和10年六个期限。

上述六期债依次是该行今年第19期 、17期 、18期 、20期 、12期 和第五期 的增发债，票面利率为2.70%、3.53%、3.59%、3.58%、4.18%和3.97%。