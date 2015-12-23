中国新债：农发行下周一将增发至多500亿元金融债，含一至10年六个期限

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透上海12月23日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(28日)在银行间债市招标增发六期固息金融债，总额不超过500亿元人民币，包括一年、两年、三年、五年、七年和10年六个期限。
上述六期债依次是该行今年第19期 、17期 、18期 、20期 、12期 和第五期 的增发债，票面利率为2.70%、3.53%、3.59%、3.58%、4.18%和3.97%。
具体发行条款如下：
2015年19期、17期、18期、20期、12期和五期增发债
-------------------------------------------------------------------------
招标规模上限 1/3/5/10年：90亿元；2/7年：70亿元
期限/计息方式 1/2/3/5/7/10年固息
招标时间 1/2/3年：12月28日下午14:00-15:00
5/7/10年：12月28日下午14:00-15:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 12月29日
起息日 1年：2015/8/21；2/3年：2015/7/17
5年：2015/8/28；7年：2015/5/4；10年：2015/2/27
发行期 12月29日
上市日 12月31日
基本承销额 无
承揽费 1/2/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%
-------------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选