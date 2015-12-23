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亚洲 | 2015年 12月 23日 星期三 15:06 BJT

中国新债：农发行下周一将增发至多500亿元金融债，含一至10年六个期限

路透上海12月23日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(28日)在银行间债市招标增发六期固息金融债，总额不超过500亿元人民币，包括一年、两年、三年、五年、七年和10年六个期限。

上述六期债依次是该行今年第19期 、17期 、18期 、20期 、12期 和第五期 的增发债，票面利率为2.70%、3.53%、3.59%、3.58%、4.18%和3.97%。

具体发行条款如下：

2015年19期、17期、18期、20期、12期和五期增发债

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招标规模上限 1/3/5/10年：90亿元；2/7年：70亿元

期限/计息方式 1/2/3/5/7/10年固息

招标时间 1/2/3年：12月28日下午14:00-15:00

5/7/10年：12月28日下午14:00-15:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 12月29日

起息日 1年：2015/8/21；2/3年：2015/7/17

5年：2015/8/28；7年：2015/5/4；10年：2015/2/27

发行期 12月29日

上市日 12月31日

基本承销额 无

承揽费 1/2/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%

-------------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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