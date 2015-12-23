版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 23日 星期三 15:17 BJT

全球金市：现货金在清淡交投中小涨，因油价反弹且美元走软

--------------------------0643GMT------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1074.98 3.02 0.28

现货银 14.274 0.019 0.13

现货铂金 869.85 -0.51 -0.06

现货钯金 555.75 3.1 0.56

COMEX期金 1074.6 0.5 0.05

COMEX期银 14.265 -0.049 -0.34

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/刘秀红；审校 孙茉莉/张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐