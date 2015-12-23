全球金市：现货金在清淡交投中小涨，因油价反弹且美元走软

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1074.98 3.02 0.28
现货银 14.274 0.019 0.13
现货铂金 869.85 -0.51 -0.06
现货钯金 555.75 3.1 0.56
COMEX期金 1074.6 0.5 0.05
COMEX期银 14.265 -0.049 -0.34
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/刘秀红；审校 孙茉莉/张荻)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选