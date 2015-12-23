《汇市简讯》欧元/美元有跌回云区底部1.0900附近的风险

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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0711GMT -
* 欧元/美元日线图一目均衡转换线1.0931面临失守风险，拉回走势起点是周二的高点1.0984
* 目前暂时守住，但若失守，有可能跌回1.0900区域
* 日线图云区底部在1.0906。分时图云区介于1.0903/1.0871之间
* 今天有可能是空头停顿的节点
* 日线图：tmsnrt.rs/1ZoEToR
(完)
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