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市场报道 | 2015年 12月 23日 星期三 15:21 BJT

《汇市简讯》欧元/美元有跌回云区底部1.0900附近的风险

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* 欧元/美元日线图一目均衡转换线1.0931面临失守风险，拉回走势起点是周二的高点1.0984

* 目前暂时守住，但若失守，有可能跌回1.0900区域

* 日线图云区底部在1.0906。分时图云区介于1.0903/1.0871之间

* 今天有可能是空头停顿的节点

* 日线图：tmsnrt.rs/1ZoEToR

分时图：tmsnrt.rs/1ZoF0k8

(完)

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