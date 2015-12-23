金属期市：伦敦期铜上涨，交易员在圣诞节前了结空仓获利

“近几个月来中国的电网支出有很明显的提升，不过需求前景仍相当艰困。”瑞银在墨尔本的分析师Lachlan Shaw说道。

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 攀升1%，报每吨4,711美元。

铜价上日下滑1.5%，自11月底触及4,500美元下方的六年低位以来反弹力度不强。

上海期交所期铜 扳回此前约1%的跌幅近收平盘，报每吨36,380元人民币。

高盛在周二的报告中称，若油价明年仍继续下滑，将对铜价构成主要的下行风险。(完)

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