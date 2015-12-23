金属期市：伦敦期铜上涨，交易员在圣诞节前了结空仓获利

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
“近几个月来中国的电网支出有很明显的提升，不过需求前景仍相当艰困。”瑞银在墨尔本的分析师Lachlan Shaw说道。
0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 攀升1%，报每吨4,711美元。
铜价上日下滑1.5%，自11月底触及4,500美元下方的六年低位以来反弹力度不强。
上海期交所期铜 扳回此前约1%的跌幅近收平盘，报每吨36,380元人民币。
高盛在周二的报告中称，若油价明年仍继续下滑，将对铜价构成主要的下行风险。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/孙茉莉; 审校 高琦/张若琪)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选