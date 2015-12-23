全球金融：香港取代纽约成为最大IPO市场，2016年前景强劲

纽约在过去三年一直是全球最大的IPO市场，2014年的IPO募资总额曾飙升至717亿美元，部分受阿里巴巴集团创纪录的250亿美元IPO交易提振，但纽约今年的IPO募资总额骤降73%。

数据显示，香港IPO募资额占到了整个亚太地区募资总额的三分之一以上，但较上年同期下降了13%。

数据还显示，总体而言，2015年投资银行在亚洲的股权资本市场费用收入约57.4亿美元，其中36%来自IPO，而在美国这一占比为20%。

据投行人士称，明年将有更多中资企业通过IPO募资，金融业将领头。

预计明年进行IPO的企业包括中国国有银行--中国邮政储蓄银行以及中国网络投融资平台--上海陆家嘴国际金融资产交易市场(陆金所)。中国邮政储蓄银行最近完成了一笔70亿美元的IPO前融资。陆金所是中国第二大保险商中国平安旗下成员，其股东还包括中国石油化工股份有限公司的全资销售子公司--中国石化销售有限公司。

“金融服务业仍将是关键推动力之一，因为这些交易的规模远远大于消费和制造企业。”毕马威中国的资本市场组合伙人刘大昌称。

2015年IPO募资图表：reut.rs/1YAh9fc (完) (编译 刘秀红/汪红英；审校 蔡美珍)