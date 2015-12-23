人民币衍生品：境内美元掉期曲线短端略上浮长端持稳，市场均衡料将持续

路透北京12月23日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三短端略上浮而长端持稳。交易员称，人民币贬值预期已经在即期市场消化，目前远掉市场长端主要影响因素是利率平价，而短期利率稳定，远掉市场也将保持平稳。

他们并表示，短端上浮主要受年底资金略紧和本周IPO的影响，不过总体仍宽松，传递到长端则为1,100点左右的位置。另外临近年底许多交易员休假，远掉市场交投略显清淡。

“最近没什么特别的事件影响，升贬值预期大部分可以通过spot（即期）来表达，...远掉长端目前只是实需的成交，交易量不大。”一股份行交易员表示。

“短端上浮，主要是这周受IPO的影响。长端比较稳定，说明市场处于一个均衡的状态。往上走的话有央行在卖，往下走也下不去。”另一股份行交易员指出。

北京时间15:30，美元/人民币一周期掉期 报28个点子，一个月期 报128个点子，一年期 报1,105点子，较上周五分别上升11.55%、4.07%和上涨0.45%。

中国银行间市场周三主要回购利率涨跌互现，隔夜和14天续升，七天稍降。新一轮新股IPO再启，正好又叠加年末因素，不过市场整体供需相对均衡；只是结构性矛盾依旧存在，质押利率债借钱较为容易，而押信用债融入仍有难度。