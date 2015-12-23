基金观点：加息预期令人不安，然环球地产证券受其他因素支持--施罗德

路透香港12月23日 - 施罗德投资 周三的评论称，虽然2016年的加息预期令部分投资者感到不安，但该行认为，地产股票受其他因素支持，包括新增楼宇面积将会减少对租金带来支持。

施罗德环球地产股票联席主管Hugo Machin认为，明年地产市场的表现将会较投资者预期更为平静。中期而言，若利率上升或经济放缓，商品化资产则将无法带来租金增长以助投资者渡过难关。

以下为其评论全文：

虽然2016年的加息预期令部分投资者感到不安，但我们认为相关地产股票正受到多项其他因素支持。

市场评论员经常会强调投资者的忧虑情绪高企，而如果仅从传媒报道来看，我们很容易相信世界末日随时会降临。事实上，全球似乎正处于危机连绵不绝的状况，但这是因为事实如此，还是由于传媒对悲观情绪过分渲染？

展望2016年，我们认为地产市场的表现将会较投资者预期更为平静。虽然我们承认地产投资者确实面临各项风险，但我们将致力对这些风险进行量化评估，利用所有可行的数据及事实作出稳妥的决定。2015年给我们的启示是世界并不完美。我们预期金融市场确实会出现一些波动，但我们认为现时并无迹象显示风暴将会发生。

**利好因素**

我们认为2016年不会出现风暴是基于多项理由。首先是利率仍维持极低水平。这意味着拥有稳固资产负债表的企业将维持稳定的融资成本及杠杆比率。其次，银行不会再为投机性的地产发展项目提供借贷。近期监管环境的变化意味着监管资本的「成本」将会过高。地产发展商利用投资者资金自肥的日子已经成为过去。

受此影响，开发项目减少反映着新增楼宇面积将会减少。而新增楼宇面积减少暗示租金将维持稳定甚至不断增长。楼宇的需求（特别在高端市场）足以使相关公司掌握强大的「定价能力」。我们一直认为地产是一种商品，这与其他资产类别非常相似。若需求殷切，我们就会愿意支付更高价格。为减轻投资在市况波动时所受的影响，我们计划投资在一些持有大众乐于在其物业中工作、居住、用餐及购物的公司。

**不利因素**

并非所有地产项目都会受到平等对待。最令我们担忧的资产是那些缺乏定价能力的项目。这些是我们所说的「商品化」资产。如果用户有充足的楼宇可选，他们当然会选择租金较低者。换言之，持有物业的公司需要为其物业找到充分理由让住户支付租金。

对于所有资产类别而言，投资者心照不宣的关键问题是加息前景，而地产亦不例外。利率上升通常意味着金融系统将会重新出现通胀及增长。若地产资产拥有定价能力，租金收入增长则能够抵销借贷成本上升的影响。但若资产缺乏定价能力，货币环境收紧将带来严峻挑战。

中期而言，我们认为持有商品化地产项目的投资产品（如可每日交易的基金，但其相关资产则无法每日交易）将为地产投资者带来最大的困扰。若利率上升或经济放缓，商品化资产则将无法带来租金增长以助投资者渡过难关。

**谨慎选择**

我们无法确实预测明年的发展。然而，对于我们所投资的地产公司持合理的乐观态度。定价能力及缺乏新增供应将有利于获取回报。我们担忧的是利率的影响以及「普通」地产资产市场动态的变化。（完）