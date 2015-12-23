新兴汇市：亚洲货币多数上扬，台币受外资流入支撑

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 120.97 121.05 +0.07 -1.08 119.66
坡元 1.4052 1.4038 -0.10 -5.64 1.3260
台币 33.100 33.090 -0.03 -4.18 31.718
韩元 1174.61 1173.30 -0.11 -6.41 1099.30
泰铢 36.05 36.05 -0.00 -8.74 32.90
菲律宾披索 47.22 47.34 +0.25 -5.29 44.72
印尼卢比 13650.00 13670.00 +0.15 -9.30 12380.00
印度卢比 66.20 66.32 +0.18 -4.79 63.03
马币 4.3060 4.3005 -0.13 -18.80 3.4965
人民币 6.4767 6.4788 +0.03 -4.21 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 张荻/张若琪/蔡美珍；审校 白云)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选