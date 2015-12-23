版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 23日 星期三 16:05 BJT

新兴汇市：亚洲货币多数上扬，台币受外资流入支撑

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.97 121.05 +0.07 -1.08 119.66

坡元 1.4052 1.4038 -0.10 -5.64 1.3260

台币 33.100 33.090 -0.03 -4.18 31.718

韩元 1174.61 1173.30 -0.11 -6.41 1099.30

泰铢 36.05 36.05 -0.00 -8.74 32.90

菲律宾披索 47.22 47.34 +0.25 -5.29 44.72

印尼卢比 13650.00 13670.00 +0.15 -9.30 12380.00

印度卢比 66.20 66.32 +0.18 -4.79 63.03

马币 4.3060 4.3005 -0.13 -18.80 3.4965

人民币 6.4767 6.4788 +0.03 -4.21 6.2040

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 张荻/张若琪/蔡美珍；审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐