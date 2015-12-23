台湾金融：台湾金控将以不动产作价增资200亿台币，估明年上半年完成

路透台北12月23日 - 台湾金控公司董事长李纪珠周三指出，台湾立法院已三读通过台湾金控条例，台湾金将以不动产作价方式办理增资，预计明年上半年可望完成200亿台币的增资案。

一不愿具名台湾金主管表示，台湾金控在增资后将对子公司台湾银行增资，以提升其资本适足率及扩大业务所需。

〞增资后台银的资本适足将从目前的11%多，提高到12%。〞前述不愿具名台湾金主管说。

他表示，依立法院修正通过的〞台湾金控条例修正通过台湾金融控公司条例第12条之一条文〞规定，政府得以原为该公司的银行子公司所持有，其后以赠与方式缴回国库的国有不动产抵充增资该公司的股款。

而目前符合台湾金控条例可办理不动产作价增资的土地，是当初台银捐给政府，现为台北美国学校用地，价值约200亿台币。

台湾金控旗下子公司台湾银行为台湾第一大的本地银行，据台湾金管会公布资料显示，至今年9月底该行资产总额达4.75兆台币，存款余额达3.83兆台币。(完)