中港个股：万科称对宝能系仍然愿意保留对话的可能

路透北京12月23日 - 中国大型房地产企业--万科 针对宝能系并购最新回应称，万科只是在扞卫其文化，针对的只是宝能系，对保险资本、潮汕商界没有任何敌意，而对宝能系，仍然愿意保留对话的可能。

万科对媒体表示，仍然希望宝能系慎重考虑贸然改变万科文化和经营风格的风险，即使只从他们自身的利益出发。万科和宝能双方都是深圳的企业，如果因为内斗而两败俱伤，并不是万科希望看到的结果。

“我们扞卫的只是万科的文化，针对的只是宝能系，我们对保险资本、潮汕商界没有任何敌意，不希望外界对此产生误解。”万科回应称。

近期，深圳宝能投资集团旗下深圳钜盛华和前海人寿连续增持万科股票，而万科董事长王石在公司内部讲话中明确反对“宝能系”入主万科，称其“信用不够”，万科亦于近日停牌，称公司正在筹划重大资产重组。而在万科停牌前，深圳钜盛华及安邦保险上周再增持万科，持股量分别升至逾23.5%及7%。

万科称，说不欢迎宝能系，不是不欢迎它买万科股票，而是不欢迎它收购公司、控制公司。不欢迎，不是因为不喜欢它，或者看不上它，而是它的文化、经营风格与万科不相容。不是说万科的文化、经营风格比它优越，而是因为，万科文化、经营风格是万科品牌、信用的基础，如果万科的文化被改变，那么万科将不再是万科，万科可能失去它最宝贵的东西。

“但如果宝能系控制万科，我们没有信心说服它不改变万科的文化和经营风格。我们在双方接触的过程中已经逐渐失去了这种信心。”万科表示，在宝能系第一次举牌之后，万科多次向其表达，希望宝能系能就其举牌意向做出明确表达我们认为让万科的文化得以延续，这是双方建立信任的基础。

“在就此达成共识前，我们希望他们暂缓增持万科的股票，为双方增加了解、建立信任保留一点时间。但我们的意见没有得到任何实质的重视或有效的回应。我们没有看到对话的诚意，只看到一步步逼近的城下之盟。”万科回应道。

万科预计在不超过30个自然日的时间内披露重组方案，即明年1月18日前披露相关信息。（完）