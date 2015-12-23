台湾汇市：台币兑美元微收贬，因午后外资汇出及离岸人民币走贬

* 台币第二日微收贬，午后外资汇出及离岸人民币贬 * 圣诞节前交易清淡，实质交投主导走向 * 明日台币主交易区间料在32.750-32.850 路透台北12月23日 - 台币兑美元 周三第二日微幅收贬。汇银人士表示，离岸人民币 走 贬、韩元亦扭转早盘偏升格局，外资也转为汇出，使得台币午后走势偏弱。 他们指出，今日台币主要受外资流向引导，上午因汇入而走升，午后则因汇出反向贬值，不过耶诞节前成 交量都不大，进出口商也在32.800价位附近拉锯，使得台币实质汇价不脱整理态势。 〞外资影响比较大，由于最近市场参与者变少，只要一点量就会波动。〞一位公股银行交易员说。 另一外商银行交易主管称，离岸人民币趋势看贬，海外NDF美元/台币换汇点溢价幅度因而略扩大，不过年 底留仓部位不敢放多，主要由市场实质交易主导。 今日台币主要交易区间在32.760-32.895，上日在32.818-32.867；交易员预估，明日台币主要交易区间料 在32.750-32.850。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月天期的美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘 扩大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.914/32.969，上日收在32.865。 台湾股市周三连三日小幅收升，证交所今日资料显示，外资及陆资在台股买超38.07亿台币，连两个交易 日买超共计53.63亿台币。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 33.100 33.090 32.760-33.100 32.830 5.37 5.91 司 元太外汇经纪公 33.098 33.088 32.762-33.098 32.820 2.58 2.685 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.050/0.070 0.030/0.050 美元/台币六个月期 0.015/0.045 -0.005/0.025 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 林高丽)