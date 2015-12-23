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亚洲 | 2015年 12月 23日 星期三 16:40 BJT

台湾汇市：台币兑美元微收贬，因午后外资汇出及离岸人民币走贬

* 台币第二日微收贬，午后外资汇出及离岸人民币贬
    * 圣诞节前交易清淡，实质交投主导走向
    * 明日台币主交易区间料在32.750-32.850

    路透台北12月23日 - 台币兑美元 周三第二日微幅收贬。汇银人士表示，离岸人民币 走
贬、韩元亦扭转早盘偏升格局，外资也转为汇出，使得台币午后走势偏弱。
    
    他们指出，今日台币主要受外资流向引导，上午因汇入而走升，午后则因汇出反向贬值，不过耶诞节前成
交量都不大，进出口商也在32.800价位附近拉锯，使得台币实质汇价不脱整理态势。
    
    〞外资影响比较大，由于最近市场参与者变少，只要一点量就会波动。〞一位公股银行交易员说。
    
    另一外商银行交易主管称，离岸人民币趋势看贬，海外NDF美元/台币换汇点溢价幅度因而略扩大，不过年
底留仓部位不敢放多，主要由市场实质交易主导。    
    
    今日台币主要交易区间在32.760-32.895，上日在32.818-32.867；交易员预估，明日台币主要交易区间料
在32.750-32.850。
     
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月天期的美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘
扩大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.914/32.969，上日收在32.865。    
    
    台湾股市周三连三日小幅收升，证交所今日资料显示，外资及陆资在台股买超38.07亿台币，连两个交易
日买超共计53.63亿台币。   
        
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交  上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     33.100     33.090   32.760-33.100  32.830    5.37   5.91
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     33.098     33.088   32.762-33.098  32.820    2.58  2.685
 司                                                                    
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            0.050/0.070            0.030/0.050
 美元/台币六个月期            0.015/0.045           -0.005/0.025 
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价          

 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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