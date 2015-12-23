新加坡个股：来宝集团签署一项LNG销售合约，将重心转向能源贸易领域

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡12月23日 - 陷入困境中的大宗商品贸易商--来宝集团 周三称，公司已签署在亚太区域的首单液化天然气(LNG)销售合约。
此项LNG销售合约正值来宝集团将业务中心从农产品贸易转向能源之际。该公司本周同意将手中剩余的农业事业49%权益作价7.5亿美元售给中粮集团旗下的中粮国际 ，以削减债务并修复因会计纠纷而受挫的投资者信心。来宝集团是亚洲最大的大宗商品贸易商。
根据合约，来宝将向亚太地区的一家终端用户供应LNG船货。不过公司声明未透露买家或销售条款详情。
该公司发表的声明称，上述LNG船货将源自来宝的全球供应组合，交付期到2020年截止。
该公司称，在不到18个月的运营时间内，来宝全球LNG业务规模已达200万吨。今年1月来宝向日本市场交付首批LNG船货。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选