新加坡个股：来宝集团签署一项LNG销售合约，将重心转向能源贸易领域

路透新加坡12月23日 - 陷入困境中的大宗商品贸易商--来宝集团 周三称，公司已签署在亚太区域的首单液化天然气(LNG)销售合约。

此项LNG销售合约正值来宝集团将业务中心从农产品贸易转向能源之际。该公司本周同意将手中剩余的农业事业49%权益作价7.5亿美元售给中粮集团旗下的中粮国际 ，以削减债务并修复因会计纠纷而受挫的投资者信心。来宝集团是亚洲最大的大宗商品贸易商。

根据合约，来宝将向亚太地区的一家终端用户供应LNG船货。不过公司声明未透露买家或销售条款详情。

该公司发表的声明称，上述LNG船货将源自来宝的全球供应组合，交付期到2020年截止。