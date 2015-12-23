路透基点：老挝央行的四年期贷款吸引到15家银行参贷--TRLPC

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透香港12月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，老挝(寮国)央行的首笔四年期贷款案已吸引到15家银行参贷。
国泰世华银行和第一商业银行担任牵头行兼簿记行。
八家银行担任主办行，五家银行担任安排行。
该交易允许银行在贷款协议日(周二)之后的一个月内继续承贷。贷款总额可能最高达2亿美元。
资金将用于支持老挝政府的基础设施项目，并向接受央行监管在老挝经营的商业银行提供外汇流动性。
国泰世华银行担任额度代理行，第一商业银行为文件准备行。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码435个基点，贷款平均期限为3.4年。
承贷行的最高综合收益为448.23个基点，前端费用为45个基点。(完) (编译 汪红英；审校 白云)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选