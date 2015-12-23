路透基点：老挝央行的四年期贷款吸引到15家银行参贷--TRLPC

路透香港12月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，老挝(寮国)央行的首笔四年期贷款案已吸引到15家银行参贷。

国泰世华银行和第一商业银行担任牵头行兼簿记行。

八家银行担任主办行，五家银行担任安排行。

该交易允许银行在贷款协议日(周二)之后的一个月内继续承贷。贷款总额可能最高达2亿美元。

资金将用于支持老挝政府的基础设施项目，并向接受央行监管在老挝经营的商业银行提供外汇流动性。

国泰世华银行担任额度代理行，第一商业银行为文件准备行。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码435个基点，贷款平均期限为3.4年。