《全球汇市》美元在隔夜美国好坏参半数据发布后微涨，关注英GDP数据

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0925 1.0954 -0.26 -9.69 1.2097
美元/日圆 120.96 121.05 -0.07 1.26 119.68
欧元/日圆 132.13 132.62 -0.37 -9.01 144.77
美元/瑞郎 0.9910 0.9866 0.45 -0.31 0.9941
英镑/美元 1.4840 1.4824 0.11 -4.70 1.5573
美元/加元 1.3915 1.3918 -0.02 19.78 1.1618
澳元/美元 0.7228 0.7234 -0.08 -11.51 0.8168
新西兰元/美元 0.6807 0.6800 0.10 -12.70 0.7797
欧元/瑞郎 1.0819 1.0816 0.03 -10.04 1.2026
欧元/英镑 0.7355 0.7386 -0.42 -5.16 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2234 9.2304 -0.08 -1.97 9.4688
美元/挪威克朗 8.7374 8.7176 0.23 16.94 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/汪红英/白云/刘秀红/王洋/高琦/张荻/蔡美珍)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选