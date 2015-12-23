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亚洲 | 2015年 12月 23日 星期三 17:13 BJT

《全球汇市》美元在隔夜美国好坏参半数据发布后微涨，关注英GDP数据

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0925 1.0954 -0.26 -9.69 1.2097

美元/日圆 120.96 121.05 -0.07 1.26 119.68

欧元/日圆 132.13 132.62 -0.37 -9.01 144.77

美元/瑞郎 0.9910 0.9866 0.45 -0.31 0.9941

英镑/美元 1.4840 1.4824 0.11 -4.70 1.5573

美元/加元 1.3915 1.3918 -0.02 19.78 1.1618

澳元/美元 0.7228 0.7234 -0.08 -11.51 0.8168

新西兰元/美元 0.6807 0.6800 0.10 -12.70 0.7797

欧元/瑞郎 1.0819 1.0816 0.03 -10.04 1.2026

欧元/英镑 0.7355 0.7386 -0.42 -5.16 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2234 9.2304 -0.08 -1.97 9.4688

美元/挪威克朗 8.7374 8.7176 0.23 16.94 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/汪红英/白云/刘秀红/王洋/高琦/张荻/蔡美珍)

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