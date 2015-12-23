新闻稿：中国财产险与人寿保险行业的保险业与国别风险评估为“中等风险”--标普

（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2015年12月23日—标准普尔评级服务在今日发布的2份报告中披露了有关其对中国财产险和人寿保险行业的保险行业与国别风险评估（IICRA）的详细信息。 根据标准普尔评级服务的IICRA，中国财产险与人寿保险行业具有中等风险。这反映了中国中等的国别风险。这是透过我们对中国经济风险、政治风险、金融系统风险、支付文化和法律规定的评估得出的。我们认为中国财产险和人寿保险行业的行业风险分别为较低和中等。 我们认为，中国保险业将从中国强劲的经济增长潜力中受益。我们预计中国的经济增长将保持强劲，但增幅将放缓。 我们认为，中国财产险市场强劲的增长前景和较高的进入门槛是正面因素。我们认为，适当的净资产收益率、产品风险特征以及制度框架是中性因素。我们预计，未来2年中国财产险市场将保持良好的增长前景和令人满意的收益。 我们认为，中国人寿保险市场良好的增长前景和较高的进入门槛是正面因素。我们认为，盈利能力（以净资产收益率衡量）和制度框架是中性因素。我们认为，人寿保险市场的产品风险特征是负面因素，因为存在显着的资产负债错配风险。与此同时，中国人寿保险公司的投资杠杆水平日益上升，其资产配置于类似于影子银行的工具（如地方政府债务计划和信托产品）有所增加。 （完）