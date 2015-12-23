香港金融：证监会与美国商品期货交易委员会就跨境规管签署谅解备忘录

路透香港12月23日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，与美国商品期货交易委员会（简称CFTC）签署谅解备忘录，就监管和监察在香港及美国跨境营运的受规管实体作出合作及资料交换安排。

该备忘录已于本周一（21日）生效。证监会并称，与CFTC将履行各自获授的规管权力，而备忘录的范围涵盖受规管市场及有组织的交易平台、中央对手方、中介人、交易商和其他市场参与者。

今年3月，CFTC发出指令，准许香港证监会的持牌法团无须注册为美国的期货经纪，便可就在受证监会监察的交易所买卖的期货或期权产品直接与美国客户进行交易。（完）