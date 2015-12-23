香港金融：证监会与美国商品期货交易委员会就跨境规管签署谅解备忘录

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透香港12月23日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，与美国商品期货交易委员会（简称CFTC）签署谅解备忘录，就监管和监察在香港及美国跨境营运的受规管实体作出合作及资料交换安排。
该备忘录已于本周一（21日）生效。证监会并称，与CFTC将履行各自获授的规管权力，而备忘录的范围涵盖受规管市场及有组织的交易平台、中央对手方、中介人、交易商和其他市场参与者。
今年3月，CFTC发出指令，准许香港证监会的持牌法团无须注册为美国的期货经纪，便可就在受证监会监察的交易所买卖的期货或期权产品直接与美国客户进行交易。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选