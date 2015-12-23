香港房地产：政府称新界元朗一幅商贸用地以16.9亿港元批予信和置业

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透香港12月23日 - 香港地政总署周三公布，位于新界元朗一幅商贸用地，以16.9亿港元批予信和置业 ，高于市场估值。
该地位于元朗东头工业区宏业西街与康业街交界的元朗市地段第532号，地盘面积约9,246平方米，指定作非住宅（不包括酒店、加油站及院舍）用途，最低及最高的楼面面积分别为27,738平方米及46,230平方米。
信和置业为出价最高的投标者，亦较中原地产估值14.9亿港元高出13%。其他8家投标者包括新鸿基地产 、嘉华地产、富豪酒店国际 等等。
地政总署同时以10.56亿港元批出一幅新界屯门市地段第497号的住宅用地予Sunny Autumn Limited，地盘面积约为6,800平方米，最低及最高的楼面面积分别为14,688平方米及24,480平方米。
参与此地竞标者还包括万科 、信和置业、香港兴业 、会德丰地产、恒基地产 、新地、嘉华国际 、长江实业地产 在内的10间公司。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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