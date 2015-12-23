香港房地产：政府称新界元朗一幅商贸用地以16.9亿港元批予信和置业

路透香港12月23日 - 香港地政总署周三公布，位于新界元朗一幅商贸用地，以16.9亿港元批予信和置业 ，高于市场估值。

该地位于元朗东头工业区宏业西街与康业街交界的元朗市地段第532号，地盘面积约9,246平方米，指定作非住宅（不包括酒店、加油站及院舍）用途，最低及最高的楼面面积分别为27,738平方米及46,230平方米。

信和置业为出价最高的投标者，亦较中原地产估值14.9亿港元高出13%。其他8家投标者包括新鸿基地产 、嘉华地产、富豪酒店国际 等等。

地政总署同时以10.56亿港元批出一幅新界屯门市地段第497号的住宅用地予Sunny Autumn Limited，地盘面积约为6,800平方米，最低及最高的楼面面积分别为14,688平方米及24,480平方米。

参与此地竞标者还包括万科 、信和置业、香港兴业 、会德丰地产、恒基地产 、新地、嘉华国际 、长江实业地产 在内的10间公司。（完）

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